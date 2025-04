Darum küsste Amelia Dimoldenberg Matty Healy nur auf Stirn

Amelia Dimoldenberg (31), bekannt als Gastgeberin der beliebten YouTube-Serie "Chicken Shop Date", hat in einem Interview mit The Sunday Times über eine besondere Begegnung mit Matty Healy (36), dem Frontmann der Band The 1975, gesprochen. Die Folge, die im Oktober 2022 ausgestrahlt wurde, endete mit einer unvergesslichen Szene: Matty wollte sie küssen, doch Amelia wich aus – stattdessen landete ihr Kuss auf seiner Stirn. Wie die Moderatorin erklärte, zögerte Matty damals kurz, da er gerade eine Zigarette geraucht hatte. Diese kleine Pause gab ihr die Möglichkeit, die Situation herunterzuspielen. "Er war definitiv bereit, mich zu küssen", sagte sie.

Trotz des Flirts mit Matty machte Amelia im Gespräch deutlich, dass Dating für sie aktuell keine Priorität hat. "Mein Leben ist sehr schnelllebig. Ich reise viel und arbeite an verschiedenen Projekten", verriet sie. Ihr berühmtes Show-Format, in dem sie romantisch angehauchte Interviews mit prominenten Gästen führt, sei dabei nicht unbedingt hinderlich, betonte sie. Dennoch müssten potenzielle Partner ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringen, um mit ihrem Lebensstil umzugehen. Aktuell fokussiert sich Amelia jedoch ganz auf ihre beruflichen Projekte, darunter ein selbst geschriebenes Drama und eine romantische Komödie, in der sie sich selbst spielt. "Ich bin froh, im Moment Single zu sein", fügte sie hinzu.

Neben ihrer Arbeit plauderte Amelia auch über die Herausforderungen ihres öffentlichen Lebens. Besonders Fotoshootings setzen ihr oft zu, da sie sich dabei mit professionellen Models vergleichen müsse. "Das Selbstbewusstsein in Bezug auf das Körperbild ist schwer, wenn man auf einer Bühne neben Models stehen muss", gab sie offen zu. In ihrem nächsten "Chicken Shop Date" wird die britische Rapperin und Schauspielerin Little Simz zu Gast sein. Mit ihrer lockeren, witzigen Art hat Amelia bereits Tausende Fans begeistert – doch eines scheint sicher: Ihr Fokus bleibt vorerst auf der Karriere, nicht auf der Liebe.

Getty Images Amelia Dimoldenberg, Oktober 2024

Getty Images Amelia Dimoldenberg, März 2024

