Ein frostiger Morgen sorgt bei Familie Ferchichi für große Begeisterung: Die Drillinge von Anna-Maria Ferchichi (45) und Bushido (48) haben zum ersten Mal Reif auf Autos entdeckt. Den besonderen Moment hielt die Achtfachmama heute Morgen in ihrer Story auf Instagram fest. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie Leonora, Naima und Amaya in pinkfarbenen, wattierten Winteroutfits und passenden rosafarbenen Stiefeln aufgeregt über die Einfahrt des Familienhauses flitzen. Besonders ein schwarzer Sportwagen, dessen Scheibe von einer weißen Reifschicht überzogen ist, weckt die Neugier der drei Schwestern. Gespannt nehmen die Mädchen das gefrorene Glas unter die Lupe, wobei eine der Kleinen sogar vorsichtig ihre Hand ausstreckt, um die eisige Oberfläche zu berühren. Für die Drillinge ist der Reif offenbar eine völlig neue und aufregende Entdeckung.

Bevor es für die Drillinge nach draußen ging, musste Anna-Maria offenbar noch ein wenig Überzeugungsarbeit leisten, denn die Mädchen wollten sich zunächst nicht so recht mit ihrer Winterkleidung anfreunden. "Ich hab euch doch gesagt, es wird kalt. Die wollen nämlich ihre Schneeanzüge nicht anziehen. Die kennen das ja gar nicht. Wirklich. Aber die sind so begeistert. Das ist so niedlich. Die kennen das nicht. Erst mal", erzählt die Influencerin in ihrer Story. Nachdem die drei Schwestern zunächst neugierig durch die geöffnete Haustür nach draußen geschaut hatten, wagten sie sich gemeinsam in die Kälte. Angesichts ihrer winterlichen Entdeckung schien der anfängliche Unmut über die dicken Schneeanzüge schnell vergessen zu sein. Auch Anna-Maria genießt es sichtlich, ihre Töchter bei solchen besonderen Erlebnissen zu beobachten, und kommentiert die niedlichen Aufnahmen mit den Worten: "Immer so aufgeregt und neugierig".

Für Leonora, Naima und Amaya hält der November gleich mehrere besondere Erlebnisse bereit, denn erst vor knapp zwei Wochen feierten die Drillinge ihren fünften Geburtstag. Auch an diesem besonderen Tag ließ Anna-Maria ihre Follower am Familienglück teilhaben und veröffentlichte bereits am frühen Morgen ein gemeinsames Erinnerungsfoto. Darauf posierten die drei Geburtstagskinder zusammen mit ihren Eltern und weiteren Familienmitgliedern vor einer farbenfrohen Geburtstagskulisse. Wie bei ihrem Ausflug in die Kälte trugen die Schwestern auch zu diesem Anlass aufeinander abgestimmte Outfits, damals allerdings in einem Korallenton.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer aktuellen Oberweite, Oktober 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern am fünften Geburtstag der Drillinge

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