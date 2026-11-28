Billy Ray Cyrus (65) gewährt seinen Fans zu Thanksgiving einen seltenen Einblick in sein Familienleben. Am Donnerstag veröffentlichte der Countrysänger auf Instagram mehrere Schnappschüsse aus einem Restaurant. Darauf ist auch sein Sohn Christopher Cody Cyrus zu sehen, der sonst eher zurückgezogen lebt. Mit am Tisch sitzen außerdem Christophers Ehefrau Nicole und der gemeinsame kleine Sohn Hudson. Doch das ist noch nicht die ganze Runde: Auch Billy Rays Partnerin Elizabeth Hurley (61) und ihr Sohn Damian Charles Hurley feiern mit. So kamen gleich mehrere Generationen zum gemeinsamen Essen zusammen. Für einen besonders herzigen Moment sorgt Damian: Auf einem der Bilder hält er Baby Hudson im Arm und kuschelt liebevoll mit dem Kleinen.

Auf den Aufnahmen strahlt Billy Ray an der Seite von Christopher, der inzwischen 34 Jahre alt ist. Auch Nicole und Enkel Hudson sind mit dem Musiker auf einem Bild zu sehen. Weitere Fotos der Reihe zeigen Elizabeth und Damian während der gemeinsamen Feier. Zu dem Beitrag findet der Sänger rührende Worte: "Frohes Thanksgiving! Ich bin so dankbar für diesen Moment – dankbar für diese Zeit mit meinem unglaublichen Sohn Cody, seiner wundervollen Frau Nicole und meinem wunderschönen Enkel Hudson. Ich fühle mich wirklich gesegnet", schreibt er auf Instagram. Damian lässt es sich ebenfalls nicht nehmen, auf die Feiertagsbilder zu reagieren. Er teilt den Post des 65-jährigen Partners seiner Mutter in seiner eigenen Story und fügt dazu ebenfalls die Worte "Frohes Thanksgiving!" hinzu.

Dass der im April 1992 geborene Christopher überhaupt auf Social Media auftaucht, ist eine echte Ausnahme. Anders als seine nur rund sieben Monate jüngere Halbschwester Miley Cyrus (34) und seine weiteren berühmten Geschwister meidet der Sohn aus Billy Rays früherer Beziehung mit Kristin Luckey das öffentliche Rampenlicht konsequent. Gemeinsame Bilder mit seinem Vater bekommen die Fans deshalb nur selten zu sehen. Erst kurz vor dem Thanksgivingessen zeigt er sich jedoch bereits bei einem besonderen Anlass: Am 21. November war er Gast bei Mileys Hochzeit mit Maxx Morando (28). Auch in Billy Rays Instagram-Bilderreihe von der Trauung taucht Christopher anschließend auf. Damian wiederum ist Elizabeths Sohn aus ihrer früheren Beziehung mit dem US-amerikanischen Filmemacher Steve Bing (†55). Durch die Partnerschaft seiner Mutter mit Billy Ray ist er nun ebenfalls Teil der zusammengeführten Familie.

Anzeige Anzeige

billyraycyrus Christopher Cody Cyrus, Billy Ray Cyrus und Baby Hudson an Thanksgiving 2026

Anzeige Anzeige

billyraycyrus Damian Hurley, Billy Ray Cyrus, Liz Hurley und Baby Hudson an Thanksgiving 2026

Anzeige Anzeige