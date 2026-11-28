Am vergangenen Freitag war Prinz Harry (42) in der ITV-Morgensendung "This Morning" zu sehen, wo er mit Alison Hammond und Dermot O'Leary (53) plauderte. Statt ernster Gespräche standen unter anderem gemeinsames Kuchenbacken und ein Whiskyshot auf dem Programm. Doch die ungezwungene Atmosphäre vor laufenden Kameras soll einen brisanten Hintergrund haben. Laut Journalist Rob Shuter, der auf seinem Substackblog Naughty But Nice über den Auftritt berichtet, habe Harry bereits im Vorfeld Einfluss auf die Gesprächsinhalte genommen. Bestimmte Fragen zu seiner Familie und weiteren kontroversen Angelegenheiten seien angeblich tabu gewesen. ITV soll sich auf diese Einschränkungen eingelassen haben. Innerhalb des Senders habe diese Entscheidung allerdings erhebliche Kritik ausgelöst. Einige Beschäftigte sollen darin einen Angriff auf die journalistische Unabhängigkeit sehen.

Wie heftig die angeblichen Zugeständnisse intern diskutiert werden, verdeutlicht eine Aussage aus Robs Bericht. Ein nicht namentlich genannter Insider kritisiert: "ITV stimmte dem zu, und die Mitarbeiter sind empört. Seit wann darf ein Gast entscheiden, was ein Journalist fragen darf?" Besonders brisant: Harry soll weder zu seinem Zerwürfnis mit Prinz William (44) noch zu den Anschuldigungen gegen Meghans (45) Vater Thomas Markle Sr. (82) befragt worden sein. Thomas wird dem Bericht zufolge in den USA der Besitz kinderpornografischen Materials vorgeworfen. Auch auf den Philippinen soll es Ermittlungen und juristische Schritte geben. Er bestreitet die Vorwürfe, die Unschuldsvermutung gilt. Der Insider bezeichnet die Sorgen um die Glaubwürdigkeit des Senders als "die eigentliche Blamage". Zudem warnt er vor möglichen Konsequenzen für das Verhältnis zum Königshaus: "Warum William und Catherine verärgern, nur um Harry bei Laune zu halten? Das ist ein sehr kostspieliges Risiko für ein einziges Fernsehinterview."

Dass Harry und William weiterhin kaum zueinanderfinden, wird offenbar auch an Weihnachten deutlich. Während sich die britischen Royals traditionell auf dem Anwesen Sandringham versammeln, soll der Herzog von Sussex die Festtage erneut fernab seiner Verwandtschaft verbringen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan, den beiden Kindern und seiner Schwiegermutter Doria Ragland plant er dem Bericht zufolge ein privates Weihnachtsfest. Ein Freund des Prinzen verriet der Daily Mail: "Harry sagt, dass er sich wirklich auf ein kaltes Weihnachtsfest freut." Er sei zudem "wirklich entspannt darüber, dass er nicht in Sandringham sein muss". Eine Annäherung an William zeichnet sich bislang nicht ab.

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Getty Images Prinz Harry hält eine Rede bei der Abschlussfeier der ukrainischen Invictus Games in Lwiw

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KIRSTY O'CONNOR / Kontributor Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

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