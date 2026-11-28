Helge Schneider (71) geht noch ein letztes Mal auf große Reise. Am Donnerstag verkündete der Entertainer bei einer Pressekonferenz in der Kölner Kneipe Weißer Holunder, dass er sich von langen Konzertreisen verabschieden will. Zuvor zieht er 2027 aber noch einmal quer durch Deutschland, wie unter anderem der WDR berichtet. Unter dem Titel "Der letzte Versuch! - Helges erste großartige Abschiedstournee" sind fast 100 Shows geplant. Los geht es am 2. Februar 2027 im Ruhrfestspielhaus in Recklinghausen. Der Termin ist bereits ausverkauft. Aktuell ist vorgesehen, dass die Tour vom 16. bis 18. Dezember mit drei Auftritten in der Stadthalle Mülheim an der Ruhr endet, wie RTL berichtet. Für Helge, der aus der Stadt stammt, ist es damit ein Heimspiel. Ganz von der Bühne verabschieden möchte er sich jedoch nicht. Auch nach 2027 sind vereinzelt Auftritte geplant. Lediglich auf monatelange Tourneen will der Musiker künftig verzichten.

Was ihm zunehmend zu schaffen macht, ist nicht das Spielen vor Publikum, sondern alles, was dazugehört. Seit Jahrzehnten pendelt Helge zwischen den Spielorten hin und her. Dabei legt er Hunderte Kilometer auf Autobahnen und in Verkehrsmitteln zurück und übernachtet ständig in anderen Hotels. Wie unangenehm das manchmal sein kann, beschrieb er gegenüber dem WDR auf humorvolle Art: "In manchen Hotels sind ja auch ganz fürchterliche Betten. Da gibt's Wanzen, Läuse, Kakerlaken, Frösche. Hatte ich auch schon. In einer Badewanne, ich geh da rein, da ist ein Frosch." Im Rahmen seiner Abschiedstournee gastiert der Künstler auch in einigen der bekanntesten Konzerthäuser Deutschlands. Vom 5. bis 7. Februar sind Auftritte in der Kölner Philharmonie geplant, am 9. und 10. Februar folgt die Isarphilharmonie in München. Am 16. Februar steht die Hamburger Elbphilharmonie auf dem Programm, am 24. Februar die Frankfurter Jahrhunderthalle. In Berlin können Fans ihn am 3. und 4. September 2027 im Tempodrom erleben, wie RTL berichtet.

Am 30. August 2027 feiert Helge seinen 72. Geburtstag. Bei der Ankündigung seiner Abschiedstour sprach er auch selbst über sein Alter. "Ich gehe auf die 80 zu, werde ja bald 72. Ich werde mit Sicherheit nicht ganz aufhören", erklärte er laut Kölner Stadt-Anzeiger. Vor allem an seinen traditionellen Auftritten während des Kölner Karnevals will er offenbar festhalten. Mit einem Augenzwinkern sagte er der Zeitung: "Die Kölner Philharmonie braucht mich diese drei Tage jedes Jahr, denn kein anderer würde zu dieser neuralgischen Zeit an Karneval zur Verfügung stehen und als Schuhputzer dienen." Zum Ende seiner letzten großen Tournee kehrt der gebürtige Mülheimer noch einmal in seine Heimatstadt zurück. Für das Finale sind gleich drei Auftritte in der dortigen Stadthalle geplant. Mit diesen Konzerten möchte der Entertainer einen Schlussstrich unter seine Zeit der ausgedehnten Tourneen ziehen.

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Thomas Schröer / Future Image Helge Schneider im Februar 2023 in der Sendung "Maischberger"

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IMAGO / pictureteam Helge Schneider im August 2025

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