Aus dem einstigen Urlaubsparadies von Königin Máxima (55) und König Willem-Alexander (59) ist ein exklusives Hotel geworden. Im Jahr 2007 hatte das Paar auf der abgelegenen Halbinsel Machangulo im Süden Mosambiks eine luxuriöse Ferienvilla errichten lassen. Sie war als privater Rückzugsort für die beiden und ihre drei Töchter Amalia, Alexia und Ariane gedacht. Heute können dort zahlende Gäste übernachten: Unter dem Namen "Monarch Villas" wird das Anwesen inzwischen als Luxusunterkunft angeboten. Laut der Webseite von BON Hotels verfügt die Anlage über insgesamt sechs Zimmer und Suiten. Sie bietet Platz für bis zu 16 Personen und richtet sich unter anderem an Familien, Reisegruppen sowie Gäste privater Feiern und exklusiver Veranstaltungen. Bei der Vermarktung setzt der Betreiber gezielt auf die ungewöhnliche Vergangenheit des Anwesens: Interessenten erfahren ausdrücklich, dass die Villa ursprünglich für den niederländischen König und seine Familie gebaut wurde. Damit ist die frühere Royalvilla selbst zu einem wichtigen Teil des Hotelkonzepts geworden.

Auf seiner Webseite preist BON Hotels das Anwesen als "privates Luxus-Strandrefugium" an. Dort sollen modernes afrikanisches Design, persönlicher Service und viel Privatsphäre auf eine weitgehend unberührte Küstenlandschaft treffen. Wer beim neuen Namen sofort an gekrönte Häupter denkt, liegt übrigens nur halb richtig: Laut Betreiber spielt die Bezeichnung Monarch Villas auf die Monarchfalter an, die in den Küstenwäldern der Halbinsel vorkommen. Lange Zeit war die Unterkunft unter dem Namen Villa Ukuthula bekannt. Doch auch die royale Vergangenheit kommt in der Beschreibung nicht zu kurz. Die Anlage sei "ursprünglich von König Willem-Alexander der Niederlande als privater Rückzugsort für seine Familie erbaut und so konzipiert, dass sie sich harmonisch in die umgebende Wildnis einfügt", heißt es auf der Webseite von BON Hotels. Gäste, die heute in dem Domizil einchecken, übernachten damit an genau dem Ort, den sich das niederländische Königspaar einst als Familienrefugium fernab der Öffentlichkeit ausgesucht hatte.

Ganz ohne Wirbel verlief die Geschichte der Villa allerdings nicht. Als die Baupläne im Jahr 2008 publik wurden, hagelte es in den Niederlanden heftige Kritik. Vor allem wurde darüber diskutiert, ob sich der damalige Thronfolger an einem so kostspieligen Immobilienprojekt in einem wirtschaftlich benachteiligten afrikanischen Land beteiligen sollte. Hinzu kamen Vorwürfe über Bestechungsversuche, mögliche Unregelmäßigkeiten bei beteiligten Unternehmen und den Umgang mit Investorengeldern. Diese Anschuldigungen stellten sich später zwar als haltlos heraus, die anhaltend negative Berichterstattung blieb für das Paar dennoch nicht ohne Folgen: Im November 2009 beendeten Willem-Alexander und Máxima ihre Beteiligung an dem Ferienprojekt. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Villa nur wenige Male selbst genutzt. Ihre Familienurlaube verbringen die beiden inzwischen bevorzugt in Griechenland. Das frühere Urlaubsdomizil in Mosambik wechselte dagegen seine Funktion und steht heute Hotelgästen offen.

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Imago Prinsjesdag 2019: Königin Máxima auf dem Balkon des Paleis Noordeinde in Den Haag

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Getty Images Königin Máxima und König Willem-Alexander nach dem Trauergottesdienst für König Harald V. in Oslo

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