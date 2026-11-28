Sandra Hüller (48) kann sich über eine besondere Ehrung aus der Modewelt freuen. Die Vogue hat die deutsche Schauspielerin in ihre Auswahl der 55 stylischsten Persönlichkeiten des Jahres 2026 aufgenommen. Damit gehört sie jetzt ganz offiziell zur internationalen Stil-Elite. Das Modemagazin ordnet die Darstellerin der Kategorie "Der rote Teppich zittert vor ihr" zu. So würdigt die Redaktion ihre besonders eindrucksvollen Auftritte bei öffentlichen Events. Vor allem ein eleganter Look von Chanel hat die Moderedaktion überzeugt. Wie Bild berichtet, ist die Auswahl der Vogue ausdrücklich subjektiv. Ziel der Liste ist es, die außergewöhnlichsten Modeauftritte des Jahres 2026 hervorzuheben. In ihrer Kategorie befindet sich Sandra in prominenter Gesellschaft: Auch Model Kendall Jenner (31) hat es unter die Stars geschafft, vor denen der rote Teppich laut dem Magazin zittert. Sie sorgte bei der Met Gala für Aufsehen. Dort zeigte sie sich in einem Outfit, das an eine geflügelte Siegesgöttin erinnerte.

Die Liste beschränkt sich jedoch nicht nur auf Schauspielerinnen und Models. Die Vogue nimmt in ihrer Auswahl unter anderem auch Musiker, Sportler und Politiker in den Blick. Darüber hinaus finden sich in der Zusammenstellung auch prominente Paare, die mit ihren gemeinsamen Looks auf sich aufmerksam gemacht haben. Damit spiegelt die Auswahl ganz unterschiedliche Bereiche des öffentlichen Lebens wider, in denen Mode in diesem Jahr eine wichtige Rolle gespielt hat. Unter den internationalen Modegrößen, die näher vorgestellt werden, ist Sandra die deutsche Vertreterin. Sie steht in der Auswahl neben Hollywoodgrößen wie Zendaya (30), Margot Robbie (36) und Jennifer Lawrence (36) sowie Sängerin Céline Dion (58). Dabei werden ganz unterschiedliche Arten von Stil gewürdigt. Zendaya und Margot etwa werden für ihre konsequent ausgearbeiteten Looks hervorgehoben. Harry Styles (32) und Zoë Kravitz (37) punkten mit ihren gemeinsamen Streetstyles. Schauspieler John Malkovich (72) hat es dagegen mit einem extravaganten Dior-Anzug samt Rüschenkragen in die Auswahl geschafft.

Für die Vogue zählt Sandra mit ihrer Platzierung zu den großen Modehighlights auf dem roten Teppich in diesem Jahr. Auf welchem Platz die Schauspielerin genau gelandet ist, lässt sich allerdings nicht sagen. Das Magazin verzichtet nämlich auf eine klassische Rangliste. Stattdessen werden die ausgewählten Prominenten auf insgesamt zwölf verschiedene Kategorien verteilt. Jede davon steht für eine eigene Art, Mode zu präsentieren und mit dem eigenen Stil aufzufallen. International bekannt wurde Sandra vor allem durch ihre Hauptrollen in den Filmen "Anatomie eines Falls" und "The Zone of Interest". Für ihre Leistung in "Anatomie eines Falls" wurde sie 2024 sogar für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. Mit der Aufnahme in die Vogue-Liste fanden ihre öffentlichen Auftritte 2026 nun nicht nur in der Filmbranche, sondern auch in der internationalen Modeberichterstattung Beachtung.

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Getty Images Sandra Hüller, Schauspielerin

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Getty Images Sandra Hüller besucht die Vorführung von "Fatherland" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026

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