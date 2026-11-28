Jennifer Lopez (57) macht den Fans einer ihrer bekanntesten Komödien Hoffnung. 21 Jahre nach dem Kinostart von "Das Schwiegermonster" bringt die Sängerin und Schauspielerin eine mögliche Fortsetzung ins Gespräch. In der The Drew Barrymore Show blickt sie mit Moderatorin Drew Barrymore (51) auf den Film aus dem Jahr 2005 zurück. Dabei schwärmt Jennifer vor allem von Jane Fonda (88), die damals das titelgebende Schwiegermonster verkörperte. "Ich war ganz begeistert von ihr. Wir überlegen, ob wir vielleicht noch einen weiteren Film zusammen machen sollten", erzählt Jennifer in der Sendung. Damit stellt sie zumindest ein neues gemeinsames Projekt mit Jane in Aussicht. Ob die beiden dafür tatsächlich erneut in ihre damaligen Rollen schlüpfen und "Das Schwiegermonster 2" drehen würden, bestätigt die Musikerin allerdings nicht.

Jennifer verrät weder, wie weit mögliche Gespräche fortgeschritten sind, noch erwähnt sie ein Drehbuch. Auch eine Beteiligung des damaligen Regisseurs Robert Luketic oder Gespräche mit anderen möglichen Regiekandidaten sind bisher nicht öffentlich bekannt geworden. Der erste Teil erwies sich trotz überwiegend schlechter Kritiken als kommerzieller Erfolg. "Das Schwiegermonster" stieg 2005 in den USA auf Platz eins der Kinocharts ein und lockte zahlreiche Zuschauer in die Kinos. Für Jane bedeutete die Rolle außerdem ihre Rückkehr auf die große Leinwand – zuvor hatte sie 15 Jahre lang keinen Kinofilm gedreht. Eine Fortsetzung war damals zunächst nicht vorgesehen. Im Jahr 2014 wurde zwar ein Sitcom-Ableger mit einer neuen Besetzung angekündigt, umgesetzt wurde dieses Projekt jedoch nie, sodass die Geschichte bis heute ohne weiteres Kapitel geblieben ist.

Die gemeinsame Zeit am Set ist Jennifer offenbar bis heute in guter Erinnerung geblieben. In "The Drew Barrymore Show" berichtet sie, dass sie sowohl Jane Fonda als auch ihren damaligen Filmbräutigam Michael Vartan (58) während der Dreharbeiten tief ins Herz geschlossen habe. Die Zusammenarbeit mit Jane beschreibt sie außerdem als "großartig". Auch nach dem Dreh zeigten sich die beiden bei öffentlichen Anlässen zusammen. Als Jennifer im Juni 2013 mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt wurde, war es Jane, die bei der Zeremonie die Laudatio auf sie hielt. Zuletzt traten sie bei einer Veranstaltung im Vorfeld der Oscarverleihung 2025 gemeinsam vor die Kameras. Ob die beiden Schauspielerinnen bald auch wieder gemeinsam vor einer Filmkamera stehen werden, haben sie bislang nicht offiziell verkündet.

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Instagram / jlo Jennifer Lopez genießt die Sonne im Garten ihres neuen Hauses

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Getty Images Jennifer Lopez und Jane Fonda, 2011

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