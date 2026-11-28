Steven Spielberg (79) erfüllt sich einen Traum, den er schon seit Jahren hegt: Der Starregisseur dreht zum ersten Mal in seiner langen Karriere einen Western. Wie Deadline berichtet, entwickelt der dreifache Oscarpreisträger für Focus Features eine Verfilmung von Kevin Barrys Roman "The Heart in Winter". Einen offiziellen Titel hat der Film bislang noch nicht. Die Besetzung ist hochkarätig: Jessie Buckley (36), Cillian Murphy (50) und Mark Rylance (66) werden für das Projekt vor der Kamera stehen. Das Drehbuch stammt von Paul Thomas Anderson (56), der ebenfalls bereits mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Inhaltlich dreht sich alles um zwei Flüchtige, die das Schicksal zusammenführt und die im amerikanischen Westen nach ihrem Platz suchen. Bis die Kinosäle zur Prärie werden, müssen sich Fans allerdings noch etwas gedulden: Die Dreharbeiten sollen erst im Winter 2027 beginnen, der Kinostart ist für 2028 geplant.

Gegenüber Deadline verriet Steven, was ihn an dem Projekt so reizt: "Für mich ist es wirklich die Begeisterung darüber, gemeinsam mit meinem lieben Freund und Kollegen Paul Thomas Anderson an einem Genre zu arbeiten – aber noch wichtiger als das Genre ist eine Geschichte, die uns beiden sehr schnell ans Herz gewachsen ist und bei der wir das Gefühl hatten, sie als Team umsetzen zu können." Schon seit Januar 2026 tauschen sich die beiden Filmemacher über eine gemeinsame Arbeit aus, die im Amerika des späten 19. Jahrhunderts spielen sollte. Zur Vorbereitung zogen sie sich in Vorführräume zurück und schauten sich dort Dutzende Western an – und zwar ausschließlich auf 35-Millimeter-Film. Für Paul ist das Projekt Neuland. Erstmals schreibt er ein Drehbuch, ohne selbst auf dem Regiestuhl Platz zu nehmen. Produziert wird der Streifen von Universal, veröffentlicht wird er über das Label Focus Features. Als Produzenten sind neben Steven und Paul auch Kristie Macosko Krieger und Sarah Murphy an Bord.

Bei der Besetzung hatte Steven von Beginn an ganz bestimmte Stars im Kopf. Jessie und Cillian seien von Anfang an seine Wunschbesetzung gewesen. Für ihn kämen sogar nur die beiden für diese Figuren infrage. "Diese Geschichte handelt von Menschen, die sich weigerten, sich mit einem Leben zufriedenzugeben, das weniger ist, als sie verdienen, aber vielleicht mehr, als sie bewältigen können." Er erläutert weiter: "Jessie und Cillian waren die ersten Menschen, die mir dafür in den Sinn kamen, und sie haben außerdem noch nie gemeinsam einen Film gedreht." Tatsächlich standen die beiden international erfolgreichen Iren bislang nie zusammen für einen Film vor der Kamera. Für Jessie ist das Projekt zudem ein Wiedersehen: Steven produzierte für Focus Features bereits "Hamnet". Für ihre Rolle in dem Film gewann die Schauspielerin bei den Oscars 2026 den Preis als beste Hauptdarstellerin. Wer nun glaubt, der Regisseur wolle mit seinem ersten Western zum Abschied in den Sonnenuntergang reiten, liegt falsch: Diese Idee wies Steven gegenüber Deadline zurück.

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Getty Images Steven Spielberg beim Fototermin zur Premiere von "Ready Player One" in Rom, 21. März 2018

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Getty Images Jessie Buckley bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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