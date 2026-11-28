Katharina Thalbach (72) nimmt den Altersunterschied zu ihrem Ehemann mit einer ordentlichen Portion Humor. Die Schauspielerin ist mit dem Koch Uwe Hamacher verheiratet, der 20 Jahre jünger ist als sie. Im Gespräch mit Bunte erklärte sie nun, welchen praktischen Vorteil sie darin für ihre gemeinsame Zukunft sieht. "Er hat einen entscheidenden Vorteil: Er ist 20 Jahre jünger als ich und kann mich deshalb bis ins hohe Alter pflegen", scherzte Katharina. Dass die beiden ein eingespieltes Team sind, überrascht angesichts ihrer langen Beziehung kaum: Seit einem Vierteljahrhundert teilen sie ihr Leben miteinander. Vor zehn Jahren machten sie ihre Liebe schließlich mit einer Hochzeit offiziell. Kennengelernt hatten sich die Schauspielerin und der Koch bei der Arbeit. Während der Dreharbeiten zu einem Fernsehfilm begegneten sie sich zum ersten Mal.

Auch abseits ihrer Ehe blickt Katharina gelassen auf das Älterwerden. Für ihre finanzielle Absicherung setzte sie sich schon früh ein: Mit nur 22 Jahren bemühte sie sich darum, dass ihre vier Arbeitsjahre in der DDR bei der späteren Rente berücksichtigt werden. Damals konnten viele in ihrem Umfeld diese vorausschauende Haltung nicht nachvollziehen. "Alle haben mich damals ausgelacht und gefragt, warum ich mir in meinem Alter schon Gedanken über die Rente mache. Heute reibe ich mir die Hände", berichtete sie gegenüber Bunte. Beruflich beschäftigt sie sich derzeit ebenfalls mit dem hohen Alter. In dem Film "Lieblingsmenschen – Die außergewöhnliche Freundschaft von Agnes und Amir", der vergangene Woche in den Kinos anlief, spielt sie die Berlinerin Agnes. Ihre Figur ist bereits 101 Jahre alt und knüpft im Verlauf der Handlung eine außergewöhnliche Freundschaft.

Privat haben neben Uwe besonders ihre Tochter Anna und ihre Enkelin Nellie einen festen Platz in Katharinas Herzen. Beide arbeiten ebenfalls als Schauspielerinnen und werden von ihr liebevoll als ihre "Mädels" bezeichnet. Katharina hat außerdem fünf Geschwister und ist die Älteste. Zwei sind Franzosen, während ihr jüngster Bruder gerade einmal Anfang 30 ist. "Bei uns ist also alles herrlich bunt. Und genau das liebe ich!", erklärte sie im Interview mit Bunte. Einen hohen Stellenwert haben für die Darstellerin auch ihre Freundschaften. Vor fünf Jahren verlor sie eine enge Freundin, mit der sie seit ihrem 27. Lebensjahr verbunden gewesen war. Trotz dieses schmerzhaften Abschieds bleibt Katharina offen für neue Begegnungen. "Es ist nie zu spät, neue Freundschaften zu schließen", betonte sie gegenüber dem Magazin.

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Getty Images Katharina Thalbach, TV-Bekanntheit

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Getty Images Katharina Thalbach, Schauspielerin

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