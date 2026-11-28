In der elften Folge von Das große Promi-Büßen wird es für Cosimo Citiolo (44) überraschend emotional. Als Moderatorin Olivia Jones (57) in der "Runde der Schande" alte Archivaufnahmen auspackt und ihn als ewigen "Klassenclown" abstempelt, verliert der Realitystar komplett die Fassung – ihm versagt die Stimme und es fließen Tränen. Auslöser für den Gefühlsausbruch sind Bilder aus dem Jahr 2005, auf denen der "Checker vom Neckar" bei seinem allerersten Casting für "Deutschland sucht den Superstar" vor Dieter Bohlen (72) steht. Optisch erinnert darauf fast nichts an seinen heutigen Look: Anstelle eines vollen Dreitagebarts trägt er nur einen dünnen Kinnstreifen, dazu sind die Haare typisch für die Nullerjahre steil nach oben gestylt. Zu sehen ist diese Szene bereits jetzt vorab bei Joyn+, ab dem 30. November läuft die Folge regulär und kostenlos auf Joyn.

Dabei verfolgte der gebürtige Stuttgarter mit italienischen Wurzeln vor rund zwanzig Jahren noch ein ganz anderes Ziel, als im Reality-TV durchzustarten: Ursprünglich träumte er von einer Karriere als Musiker. Bei DSDS scheiterte er zwar sowohl beim ersten Versuch als auch bei späteren Anläufen an der Jury, sicherte sich durch seine schrille Art aber seinen bis heute bekannten Kult-Spitznamen. Auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2013 wirkt sein Gesicht bereits deutlich vertrauter, allerdings fehlen darauf noch die großflächigen Tattoos am Hals. Auch seine Garderobe fiel damals wesentlich unauffälliger aus, da er anstelle von bunten Designerteilen und extravaganten Schnitten noch schlichte Freizeitkleidung bevorzugte. Inzwischen hat sich Cosimo als feste Größe im deutschen Reality-TV etabliert – nach Formaten wie Big Brother, The Power und den "Crash Games" triumphierte er 2025 schließlich in der dritten Staffel von Promis unter Palmen.

Ganz neu ist Cosimos Faible für wilde Muster allerdings nicht. Auf Instagram teilte er ein Jugendfoto, das ihn gemeinsam mit seinem Vater zeigt und auf dem er schon als Teenager ein wild gemustertes Hemd trug. Auch 2024 blieb er seinem Stil treu, als er bei den "Reality Awards" in einem auffälligen Versace-Oberteil an der Seite seiner großen Liebe Nathalie Gaus (36), mit der er inzwischen verheiratet ist, auf dem roten Teppich posierte. Abseits der Kameras zeigt sich der Realitystar dagegen von einer ganz anderen Seite, denn er sammelt Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Karten. Bevor er als Go-go-Tänzer, Stripper und schließlich im Fernsehen Karriere machte, hatte Cosimo in Stuttgart außerdem eine Friseurlehre begonnen – zu seinen Kunden zählte damals sogar ein prominenter Name, denn er schnitt früher regelmäßig keinem Geringeren als Bushido (48) die Haare.

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Imago Cosimo Citiolo, 2013

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Joyn / Tan Nian Xing Cosimo Citiolo bei "Promis unter Palmen", 2025

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