Wayne Rooney (41) musste lange um seine Jugendliebe Coleen Rooney (40) kämpfen. Im Dschungelcamp erinnerte sich der ehemalige Fußballer an seine hartnäckigen Annäherungsversuche: "Etwa sechs Jahre lang, ich war hartnäckig!" Jeden Morgen versuchte er sein Glück: "Ich ging jeden Tag auf dem Weg zur Schule an ihrem Haus vorbei, und jedes Mal fragte ich sie, und sie sagte immer nein. Ich sagte immer zu ihr: 'Ich verspreche dir, wir werden heiraten, wenn wir älter sind, und wir werden zusammen Kinder haben.'" Mit 16 Jahren gab Coleen schließlich nach und sagte ja zu einem ersten Date.

Die beiden gingen ins Kino und sahen sich gemeinsam "Austin Powers" an. Nach dem Kinobesuch ging alles ganz schnell. "Zwei Wochen später war ich auf der Geburtstagsfeier eines Freundes. Bevor ich hinging, ging ich ins Tattoostudio und ließ mir ihren Namen auf den Arm tätowieren", betonte der Brite. Auch mit der Verlobung ließ er sich nicht lange Zeit. Nach rund sechs Monaten Beziehung wollte er Coleen eigentlich in einem chinesischen Restaurant einen Antrag machen. Weil ihm die vielen anderen Gäste dort aber unangenehm waren, verwarf er den Plan kurzerhand – letztendlich hielt er an einer Tankstelle um ihre Hand an. "Sie sagte ja, also gingen wir nicht ins Restaurant. Wir drehten um, fuhren zurück zum Haus meiner Mutter und meines Vaters und aßen eine Schüssel Corned Beef Hash mit einem Glas Champagner", schwelgte Wayne in Erinnerungen.

Mit seiner Prophezeiung behielt Wayne also recht. 2008 gaben sie sich in Italien das Jawort. Inzwischen sind sie seit rund 18 Jahren verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder. Auch über den turbulenten Vorabend ihrer Hochzeit plauderte Wayne im Dschungelcamp. Coleen hatte ihn zuvor noch ausdrücklich ermahnt, sich bei der Feier mit seinen Freunden nicht zu sehr zu betrinken. Der Abend sei aber dennoch so sehr eskaliert, dass am Hochzeitsmorgen die Polizei vor der Tür gestanden habe.

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Instagram / coleen_rooney Moderatorin Coleen Rooney und ihr Ehemann Wayne Rooney, Januar 2024

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Getty Images Wayne Rooney, März 2026

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