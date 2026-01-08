Laura Müllers Brust-OP: Fans erleben den Eingriff "hautnah"

Laura Müller (25) macht ernst: Die Influencerin hat auf Instagram angekündigt, dass sie sich noch im Januar einer Brustvergrößerung unterziehen wird – und ihre Community von Anfang bis Ende mitnimmt. Die Influencerin spricht von einem Schritt, der sie "in wenigen Tagen" zu "einem neuen Menschen" machen soll. Der Eingriff ist fixiert, stattfinden soll alles zeitnah, begleitet von exklusiven Einblicken. Ort und genaue Klinikdetails behält Laura für sich, doch klar ist: Sie will den gesamten Prozess öffentlich dokumentieren. Parallel bewirbt sie ihren OnlyFans-Account, auf dem es "in den nächsten Tagen" besonders viel geben soll, darunter "Behind-The-Scenes"-Material rund um OP-Vorbereitung, Ablauf und Nachsorge. "Sei hautnah dabei", teasert sie an.

Die Frau von Michael Wendler (53) spricht seit geraumer Zeit offen über ihren Wunsch nach einer körperlichen Veränderung. Nach zwei Schwangerschaften habe sich ihr Körper verändert, erklärte die Reality-TV-Bekanntheit bereits in früheren Stories, und genau dort setze ihr Plan an. Konkrete Zahlen zur Zielgröße lässt sie bislang offen, doch mit dem Motto "bigger is better" gibt sie die Richtung vor. Dass sie den Eingriff zugleich als Content-Projekt nutzt, macht sie unmissverständlich klar: Instagram dient für Ankündigungen, OnlyFans für exklusive Einblicke. Für ihre Follower bedeutet das eine eng getaktete Begleitung – von Beratung und Voruntersuchungen über den OP-Tag bis zu Updates in der Heilungsphase.

Schon vor einigen Wochen brachte Laura das Thema offen zur Sprache und sorgte damit für Aufsehen. Damals ließ die Social-Media-Bekanntheit ihre Follower bei Instagram wissen: "Der Termin steht!" und verriet gut gelaunt, dass sie ihre "Boobies jetzt machen" lasse. Mit einem Augenzwinkern versprach sie ihrer Community sogar: "Ich habe dann keine Kirschen mehr, ich habe Melonen und ich freue mich darauf." Die 25-Jährige hatte schon im Sommer betont, wie sehr sie sich auf die Veränderung freue und dass zwei Schwangerschaften ihren Körper geprägt hätten.

Anzeige Anzeige

Gregorowius, Stefan / ActionPress Laura Müller im Jahr 2020

Anzeige Anzeige

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020

Anzeige Anzeige

Thomas Burg/ ActionPress Laura Müller in der TV-Show "Pocher vs. Wendler"