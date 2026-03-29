So planten Janine Kunze und Mirja ihre "Most Wanted"-Flucht

Janine Kunze (52) und Mirja du Mont (50) müssen ab dem 31. März auf Joyn und ProSieben fünf Tage lang vor sogenannten Huntern in Deutschland fliehen – und das als Team. In der zweiten Staffel der Adventure-Reality-Show "Most Wanted – Wer entkommt?" stellen sich die beiden Freundinnen gemeinsam der Herausforderung, während der Jagd nicht erwischt zu werden. Im Gespräch mit Promiflash erklärte Janine jetzt, wie sie und Mirja an die Show herangegangen sind und welche Taktik sie verfolgt haben. "Eine Mischung aus beidem. Wir hatten natürlich unsere Momente, in denen wir versucht haben, clever zu planen – aber ganz oft hat am Ende doch der Bauch entschieden", verriet die Schauspielerin auf die Frage, ob sie eher strategisch oder spontan vorgegangen seien.

Ihre Intuition habe sich dabei als durchaus zuverlässig erwiesen, wie Janine weiter ausführte. "Und der ist ja manchmal der beste Berater... Oder eben der, der einen direkt ins nächste Abenteuer schickt", erklärte sie mit einem Augenzwinkern. Die Entscheidung, sich sowohl auf durchdachte Pläne als auch auf spontane Eingebungen zu verlassen, scheint für das Duo die richtige Herangehensweise gewesen zu sein. Ob diese Mischung aus Strategie und Bauchgefühl ihnen letztendlich zum Erfolg verhilft, werden die Zuschauer ab Ende März selbst sehen können.

Janine und Mirja verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft, die für beide sehr wertvoll ist. Dass sie nun gemeinsam an der Show teilnehmen, dürfte ihre Bindung zueinander noch einmal auf die Probe stellen – schließlich ist es eine Sache, im Alltag beste Freundinnen zu sein, und eine ganz andere, unter Druck und auf der Flucht zusammenzuarbeiten. Für die beiden Schauspielerinnen ist die Teilnahme an "Most Wanted – Wer entkommt?" damit nicht nur ein spannendes Abenteuer, sondern auch eine besondere Gelegenheit, ihre Freundschaft unter extremen Bedingungen zu erleben.

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Willy C. Randerath / Action Press Janine Kunze, Schauspielerin

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Imago Mirja du Mont bei der Lind Charity Aktion "Ostern mit Herz" im Elbe Einkaufszentrum, Hamburg, März 2026

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ProSieben / Joyn Die "Most Wanted – Wer entkommt?"-Kandidaten