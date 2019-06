Hier fällt der Apfel nicht weit vom Stamm! Seit ihrem elften Lebensjahr begleitet Tara (18) ihre Eltern Mirja (43) und Sky du Mont (72) ab und an zu Veranstaltungen. Vor allem seit der Trennung des einstigen Vorzeigepaares wird die 18-Jährige immer öfter an der Seite ihrer Mutter gesichtet. Vor wenigen Tagen besuchten die zwei zusammen ein Event – und die Fans konnten nicht glauben, wie ähnlich sich Mirja und Tara sehen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Mirja stolz einen Schnappschuss, auf dem sie mit ihrer Tochter auf einem roten Teppich posiert. Wie ein Profi setzt sich Tara für die wartenden Fotografen in Szene – und erinnert dabei stark an ihre Mama neben sich. Das bemerkten auch prompt die Follower. "Mein Gott, ihr seht echt aus wie Schwestern, tolles Bild. Deine Tochter ist schon genauso hübsch wie du. Schön, wie ihr strahlt", hielt nur einer der User fest. Auch die restliche Community war auf Anhieb begeistert von dem Bild und lobte Mirja für ihren jugendlichen Look.

Tara ist mit dem Medienrummel aufgewachsen – der Pressewirbel um sie und ihre Eltern störe sie deshalb nicht. In einem Interview mit Guten Morgen Deutschland verriet sie sogar, dass es ihr gefalle, durch Mama und Papa so viele Menschen kennenzulernen.

