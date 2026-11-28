Bei Gigi Paris läuten bald die Hochzeitsglocken: Der Social-Media-Star hat sich verlobt! Wie die Ex-Freundin von Glen Powell (38) jetzt auf Instagram verkündete, hat ihr der frühere NFL-Profi Cooper Helfet einen Heiratsantrag gemacht. Während einer gemeinsamen Reise in der Thanksgiving-Woche wagte der Sportler den nächsten großen Schritt. Für seinen Heiratsantrag wählte er einen Berg in der Nähe der französischen Stadt Carcassonne als romantische Kulisse. Von dort oben konnten die beiden auf die Gegend blicken, aus der Gigis Familie stammt. Vor der mittelalterlichen Kulisse der historischen Festungsstadt sagte die Influencerin schließlich Ja. Zu Bildern mit ihrem Verlobten schrieb sie überglücklich: "Ich habe Ja zum Mann meiner Träume gesagt. Ich fühle mich wie das glücklichste Mädchen der Welt. Ich liebe dich für immer, Cooper."

Auch auf einem weiteren Schnappschuss lässt Gigi ihre Follower an ihrem Glück teilhaben. Darauf posiert sie gemeinsam mit Cooper vor der mittelalterlichen Zitadelle. Stolz kommentierte sie das Foto mit den Worten: "Mein Verlobter!" In mehreren Instagram-Storys teilten die frisch Verlobten zudem die Reaktionen ihrer Familien und Freunde auf die Verlobung. Auch einige bekannte Persönlichkeiten ließen es sich nicht nehmen, dem Paar zu diesem besonderen Anlass zu gratulieren. Die ehemalige Love Island-Moderatorin Sarah Hyland (36) meldete sich ebenso wie "Southern Charm"-Star Naomie Olindo und die frühere Vampire Diaries-Darstellerin Claire Holt (38). Letztere hielt sich kurz: "Awww, herzlichen Glückwunsch." Öffentlich gezeigt hatten sich Gigi und Cooper erstmals im September 2025. Damals besuchten sie gemeinsam den 27. Annual Angel Ball in New York City.

Bevor Cooper in ihr Leben trat, war Gigi drei Jahre lang mit Glen zusammen. Im April 2023 gingen die beiden schließlich getrennte Wege. Das Liebes-Aus fiel in eine Zeit, in der Glen gemeinsam mit Sydney Sweeney (29) in Australien für den Film "Anyone But You" vor der Kamera stand. Zu dieser Zeit machten Spekulationen die Runde, dass die beiden Co-Stars mehr als nur eine berufliche Verbindung haben könnten. Die Gerüchte sorgten in der Öffentlichkeit für zahlreiche Diskussionen. Im vergangenen Jahr äußerte sich Gigi im Podcast "Too Much" zu der Trennung. Angesichts der öffentlichen Spekulationen habe sie sich für sich selbst entschieden und sei gegangen, erklärte sie. Glen und Sydney erwähnte sie dabei allerdings nicht namentlich. Der Schauspieler betonte später gegenüber GQ, dass er seiner Ex nach wie vor mit Liebe und Respekt begegne. Ihre Version der Trennung teile er jedoch nicht in allen Punkten.

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Instagram / msgigiparis Gigi Paris und Cooper Helfet, November 2026

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Instagram / msgigiparis Gigi Paris und Cooper Helfet, November 2026

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