Vanessa Williams blickt offen auf belastende Erfahrungen zu Beginn ihrer Karriere zurück. Im Interview mit dem Daily Telegraph erzählte die Sängerin und Schauspielerin, wie sie als junge Frau getäuscht, unter Druck gesetzt und ausgenutzt worden sei. Während eines Sommerjobs als Rezeptionistin bei einem Fotografen entstanden damals Nacktaufnahmen von ihr. Ihr sei zugesichert worden, dass die Bilder niemand sehen werde und sie darauf ohnehin nicht erkennbar sei. Trotzdem wurden die Fotos später ohne ihr Wissen verkauft. "Mit dem Blick, den ich heute darauf habe, erkenne ich – und ich sage nicht, dass ich ein Opfer bin –, wie sehr ich als junge Frau objektifiziert und ausgenutzt wurde, einfach getäuscht, genötigt und manipuliert." In der Unterhaltungsbranche seien jungen Frauen häufig Karrierechancen versprochen worden, um sie zu beeinflussen, erklärte Vanessa. Als Köder hätten beispielsweise Modelaufträge, Filmrollen oder Plattenverträge gedient.

Die Aufnahmen erschienen schließlich ohne Vanessas Zustimmung im Penthouse-Magazin, während sie den Titel Miss America trug. Diesen hatte sie 1983 als erste schwarze Frau gewonnen. Nach der Veröffentlichung sollte sie entweder selbst zurücktreten oder ihre Krone verlieren. Vanessa entschied sich dagegen, um den Titel zu kämpfen. Über die Entstehung der Bilder berichtete sie: "Die Fotos, die hinter meinem Rücken verkauft wurden – da hieß es: 'Niemand wird sie sehen. Sie werden dunkel sein. Sie werden im Schatten liegen. Niemand wird überhaupt wissen, wer du bist.' So wird die Tür geöffnet. Hier ist Alkohol, damit du lockerer wirst, hier ist ein Freund von mir, und so weiter." Den verstorbenen Playboy-Gründer Hugh Hefner (†91) lobte sie dagegen dafür, die Fotos angeblich wegen der fehlenden Freigabe abgelehnt zu haben. "Angeblich sagte Hugh Hefner: 'Sie haben keine Freigabe? Nein, ich werde das Leben dieses Mädchens nicht ruinieren.' So habe ich es jedenfalls gehört. Also ein Hoch auf Hugh dafür, dass er eine Art Rückgrat hatte", sagte sie.

Die Veröffentlichung hatte für Vanessa offenbar auch über den Verlust ihrer Krone hinaus berufliche Konsequenzen. Jahre später berichtete sie, dass ihr wegen der Fotoaffäre eine mögliche Broadwayrolle entgangen sei. Bei ihrem ersten richtigen Vorsprechen war sie als Nachfolgerin von Twiggy für das Musical "My One and Only" im Gespräch. Regisseur Mike Nichols (†83) soll sich von ihrer Darbietung begeistert gezeigt haben. Lee Gershwin, die Witwe des Songtexters Ira Gershwin, habe eine Besetzung mit Vanessa wegen der veröffentlichten Bilder jedoch entschieden abgelehnt. Letztlich bekam die Sängerin die Rolle nicht. Wie stark sie damals aufgrund der Aufnahmen verurteilt wurde, sei ihr zu diesem Zeitpunkt selbst nicht bewusst gewesen. Erst Jahre später habe sie mit mehr Abstand erkannt, wie weitreichend die Folgen für ihren weiteren beruflichen Weg gewesen seien.

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Getty Images Vanessa Williams, 2023

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Getty Images Vanessa Williams

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