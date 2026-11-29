König Charles III. (78) steckt in einem Popularitätstief – und Royal-Autor Tom Sykes sieht dafür auch den Umgang des Monarchen mit Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) als Ursache. Im Gespräch mit News24 bezeichnet er die Lage als "Desaster". Der König habe zu viel Zeit und zu viele Mittel investiert, um seinen entfremdeten Sohn und dessen Ehefrau wieder enger an die Königsfamilie zu binden. Dabei seien die beiden bei vielen Briten unbeliebt. Die Kritik kommt nur wenige Monate nach der Rückkehr der Sussexes: Harry und Meghan sind 2026 nach sechs Jahren in Kalifornien mit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nach Großbritannien gezogen. Doch nicht nur der Umgang mit den Sussexes stößt dem Autor sauer auf. Er wirft Charles außerdem vor, seinem skandalbelasteten jüngeren Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66) zu lange entgegengekommen zu sein und damit seinem eigenen Ansehen geschadet zu haben.

"Ich meine, die Leute mögen Meghan und Harry nicht", betonte Tom im Gespräch mit News24 und verwies auf den anhaltenden Ärger über die frühere Kritik des Paares an der Monarchie. Zahlen von YouGov zeigen, wie unterschiedlich die Royals derzeit ankommen. Im Oktober bewerteten 58 Prozent der 2.116 befragten britischen Erwachsenen Charles positiv. Das sind vier Prozentpunkte weniger als im Juli und sein schwächster Wert seit der Thronbesteigung. 34 Prozent äußerten sich negativ. Harry kam auf 29 Prozent Zustimmung und 60 Prozent Ablehnung. Meghan erreichte 20 Prozent Zustimmung, 68 Prozent sahen sie negativ. Ihr Nettowert von minus 48 war damit ihr bislang schwächster im Royal-Tracker. Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) lagen mit 74 beziehungsweise 72 Prozent Zustimmung deutlich vorn. "In Wahrheit ist William mit Harry auf eine sehr, sehr moderne Weise umgegangen, wie man mit schwierigen Familienmitgliedern umgeht", lobte Tom. Seine Behauptung, Charles sei der unbeliebteste Monarch der Geschichte, lässt sich aus den genannten YouGov-Daten allerdings nicht ableiten.

Vor dem Umzug sollen Charles und Königin Camilla (79) die Sussexes samt Kindern im Sommer auf Highgrove empfangen haben. Das Treffen galt als weiterer Schritt der Annäherung zwischen Vater und Sohn. Als arbeitende Royals kehrten Harry und Meghan jedoch nicht zurück. Im September ließ Charles Vertreter von Regierung und Militär schriftlich daran erinnern, dass das Paar unabhängig von der Monarchie agiert. Die Sussexes sollen verärgert gewesen sein, weil sie vorab nicht einbezogen worden seien. Ihre Vertreter widersprachen außerdem der Bezeichnung "Privatpersonen". Stattdessen sollten die beiden als "Personen des öffentlichen Lebens" gelten. Der Buckingham Palace verteidigte den König. Wie ITV News berichtete, erklärte ein ranghoher Mitarbeiter, Charles müsse seine Aufgaben als Staatsoberhaupt und Oberhaupt der Church of England mit seiner Rolle in der Familie ausbalancieren. Eine Ipsos-Umfrage aus dem September zeigte zugleich ein gemischtes Bild: 38 Prozent hielten eine Aussöhnung für gut, 17 Prozent für schlecht und 33 Prozent erwarteten dadurch keinen Unterschied.

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Imago König Charles III. besucht am Tag vor seinem 78. Geburtstag den Surrey Street Market in Croydon

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Imago Prinz Harry nimmt während seines Australienbesuchs am Scar Tree Walk im Birrarung Marr in Melbourne teil

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