Für MontanaBlack (38) wurde der Start von "GTA 6" zu einem echten Rekordtag – und auch finanziell zahlte sich der Hype aus. Wie der Streamer nun in einem YouTube-Video verriet, schalteten sich zum Release am 18. November mehr als 170.000 Menschen gleichzeitig in seinen Twitch-Livestream ein. Einen derartigen Zuschauerandrang hatte er bei keiner seiner bisherigen Übertragungen erlebt. Der enorme Andrang machte sich auch in seinem Geldbeutel bemerkbar: MontanaBlack verdiente an diesem Tag umgerechnet rund 38.000 Euro. "Das ist nicht normal. Also, das war krank", staunte der Streamer über seine Einnahmen. Bei der Mega-Summe handelt es sich allerdings um einen Bruttobetrag. Steuern und weitere Abgaben müssen davon noch abgezogen werden. Auf Twitch verdient der Influencer sein Geld unter anderem durch Werbung, kostenpflichtige Abonnements und Spenden aus seiner Community.

Um das langersehnte Videospiel früher als die meisten anderen Gamer in Deutschland ausprobieren zu können, bediente sich der Social-Media-Star eines Tricks: Er stellte seine Konsole auf Neuseeland um. Dadurch konnte er bereits einige Stunden vor den Spielern hierzulande mit dem Zocken beginnen. Mithilfe von Greenscreen-Hintergründen nahm er seine Zuschauer sogar auf eine virtuelle Reise in das Land am anderen Ende der Welt mit. Auch für den erfahrenen Content Creator war dieser Tag alles andere als gewöhnlich. "Das war ein Ausnahmezustand, selbst für mich", erklärte MontanaBlack in seinem Clip. Hinter MontanaBlack steckt Marcel Eris, der von seinen Fans häufig auch Monte genannt wird. Mit plattformübergreifend rund 25 Millionen Followern gehört der gebürtige Buxtehudener zu den größten Internetstars Deutschlands.

Vier Monate zuvor hatte Monte noch ganz andere Verdienstmöglichkeiten ins Spiel gebracht. Damals hatte er öffentlich durchgerechnet, was ihm ein Wechsel von Twitch zu Kick einbringen könnte. Seine Schätzung: Bei drei bis vier Streams pro Woche wären monatlich zwischen 274.000 und 365.000 Euro möglich gewesen. Für dasselbe Pensum hatte er auf Twitch dagegen nur rund 55.000 bis 73.000 Euro brutto angegeben. Noch größer waren die Summen ausgefallen, die Monte mit einem zusätzlichen Casino-Vertrag verbunden hatte. Insgesamt hatte er auf diesem Weg bis zu 30 Millionen Euro Jahreseinnahmen für realistisch gehalten. Allerdings hatte der Streamer auch um den möglichen Preis für sein Image gewusst: Ein solcher Deal hätte seiner Einschätzung nach seiner Marke schaden können. Deshalb hatte er das Szenario eher als Möglichkeit für jemanden beschrieben, der noch einmal viel Geld verdienen und sich danach zurückziehen wollte.

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Imago MontanaBlack bei der "Traumatica Creator Edition", September 2026

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Imago Monte auf der BILD-Stage beim OMR26 Festival in Hamburg

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