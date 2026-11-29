Zwischen Chrisean Rock (26) und ihrem Ex-Verlobten Blueface (29) ist kurz nach ihrer Schwangerschaftsverkündung ein Streit über die Vaterschaft entbrannt. Die Rapperin hielt am Samstag in einem Livestream zwei positive Schwangerschaftstests in die Kamera. In einem weiteren Clip erklärte sie sichtlich emotional, dass sie sich in der fünften Schwangerschaftswoche befinde. Die Reaktion ihres Ex-Partners ließ nicht lange auf sich warten. Wie TMZ berichtet, meldete sich Blueface kurz darauf in seinem eigenen Stream zu Wort. Dort bestritt er, der Vater des ungeborenen Babys zu sein. Unmittelbar nach der öffentlichen Verkündung stehen sich damit zwei ganz unterschiedliche Darstellungen gegenüber. Während Chrisean die Neuigkeiten mit ihren Fans und Followern teilte, stellt der Musiker ihre Version offen infrage.

Blueface begründete seine Zweifel damit, dass er und Chrisean zuletzt vor mehr als fünf Wochen miteinander geschlafen hätten. Danach habe sie einen Schwangerschaftstest gemacht, und dieser sei negativ ausgefallen. Chrisean beschrieb das spätere positive Ergebnis in ihrem Livestream dagegen als einen Moment, den sie zunächst kaum habe fassen können. "Ich habe diesen Test gemacht. Ich konnte es nicht glauben, als ob es nicht sein könnte. Gott macht keine Fehler, also werden wir tun, was wir tun müssen", erklärte sie. Nach eigenen Angaben informierte sie Blueface schon vor der öffentlichen Bekanntgabe über die Schwangerschaft. Er habe darauf reagiert, indem er sie zu einer seiner Shows in Los Angeles eingeladen habe. Gleichzeitig betonte die Musikerin, dass sie mit dem Rapper abgeschlossen habe und die Verantwortung für das Baby bei sich sehe. "Ich sehe es als etwas, das ich erschaffe und das ich durchziehen muss", betonte sie in ihrem Stream.

Chrisean und Blueface sind bereits Eltern: Gemeinsam haben sie den dreijährigen Sohn Chrisean Jr. Für die Rapperin wäre das ungeborene Baby also das zweite Kind. Die Beziehung der beiden verlief in den vergangenen Wochen alles andere als ruhig. Noch am 11. Oktober hatte Blueface seiner damaligen Partnerin während eines Livestreams in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona einen Heiratsantrag gemacht. Lange hielt das Glück allerdings nicht an. Nur zehn Tage später war die Verlobung schon wieder Geschichte. Bei einem Streit im Kick-Stream des Rappers kam es zum Bruch zwischen den beiden. Inzwischen bezeichnet Chrisean die Beziehung zu Blueface als beendet. Nun sorgt die bekannt gegebene Schwangerschaft erneut für eine öffentliche Auseinandersetzung zwischen den Ex-Partnern. Während Chrisean angibt, Blueface frühzeitig eingeweiht zu haben, verweist er auf den früheren negativen Test und den Zeitpunkt ihres letzten Geschlechtsverkehrs. Ob die beiden in Sachen Vaterschaft noch auf einen gemeinsamen Nenner kommen, bleibt abzuwarten.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Blueface und Chrisean Rock

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Getty Images Chrisean Rock, Juni 2023

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