Nicola Peltz-Beckham (31) hat fünf Hunde in letzter Minute vor der geplanten Einschläferung bewahrt. Die Schauspielerin veranlasste, dass die Tiere rechtzeitig aus einem Tierheim geholt und in die Obhut von Joe Garcia gegeben wurden, wie People berichtet. Joe ist Gründer und leitender Trainer des in Los Angeles ansässigen Unternehmens DogfitLA und wird die Hunde nun auf ein neues Zuhause vorbereiten. Unter den geretteten Vierbeinern war auch der Rottweiler-Schäferhund-Mischling Amparo. Verängstigt hatte er sich in einer Ecke versteckt und sollte bereits am nächsten Morgen um 6 Uhr eingeschläfert werden – drei Stunden, bevor das Tierheim überhaupt öffnete. Gegenüber dem Magazin schilderte Joe den dramatischen Einsatz: "Amparo stellte sich als einer von fünf Hunden heraus, die Nicola zu retten versuchte, bevor sie am nächsten Tag eingeschläfert werden sollten. Wir haben alle fünf herausgeholt, und sie kamen direkt zu mir."

Bei Joe werden die fünf Hunde erst einmal genau beobachtet, damit für jeden ein geeigneter Halter gefunden werden kann. Aber nicht nur ihr Verhalten wird eingeschätzt, sondern auch ihr Gesundheitszustand und ihr Umgang mit anderen Hunden. Nicola erklärte gegenüber People: "Der sicherste und klügste Weg, einen Hund aus einem Tierheim zu vermitteln, ist, ihn zuerst zu einem Trainer zu schicken, damit dieser seine Persönlichkeit kennenlernen, feststellen kann, ob er krank ist, prüfen kann, ob er sich mit anderen Hunden versteht, und ganz allgemein herausfinden kann, welche Art von Zuhause am besten für ihn geeignet wäre." Gleichzeitig wies die Schauspielerin darauf hin, dass bestimmte Vorgaben der Tierheime eine Rettungsaktion erschweren können. So würden manche Einrichtungen ihre Tiere nur an offiziell anerkannte gemeinnützige Tierschutzorganisationen übergeben.

Nicola setzt sich schon länger für Hunde ein: Seit fast fünf Jahren beteiligt sie sich an Rettungsaktionen. In ihrem Social-Media-Feed entdeckt sie regelmäßig Tiere, die dringend finanzielle Hilfe, professionelles Training oder eine medizinische Behandlung benötigen. Wegsehen kann sie in solchen Situationen nicht. "Wenn ich diese Hunde in akuter Not sehe, tue ich alles Menschenmögliche, um sie rechtzeitig herauszuholen, von einem Tierarzt untersuchen und ihr Verhalten beurteilen zu lassen", verriet sie dem Magazin. Auch bei ihrer aktuellen Rettungsaktion steht das Wohl der Tiere an erster Stelle.

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham und ihr Hund, Februar 2025

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Getty Images Nicola Peltz-Beckham, Schauspielerin

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