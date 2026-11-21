Barbara Wussow (65) nimmt ihre Rolle auf dem "Traumschiff" sehr ernst – auch abseits der Kamera. Wie die Schauspielerin jetzt in der WDR-Talkshow "Kölner Treff" verriet, macht sie einmal im Jahr eine strenge Kur, um zu entschlacken und ein paar Kilos zu verlieren. Der Zeitpunkt ist kein Zufall. "Meistens vorm 'Traumschiff'. Weil dann droht immer die weiße Uniform und da möchte ich auch immer reinpassen", erklärte sie in der Sendung. Seit Ostern 2018 schlüpft Barbara in der beliebten Kultreihe in die Rolle der Hoteldirektorin Hanna Liebhold, zu der das elegante weiße Kostüm einfach dazugehört. Doch sich auf dieser Paraderolle bloß auszuruhen und die Uniform quasi von selbst arbeiten zu lassen, kommt für die Schauspielerin gar nicht infrage. Ihre Begründung fällt kurz und knapp aus: "Sie passt seit zehn Jahren." Statt das Outfit beim Schneider ändern zu lassen, setzt sie also lieber auf eiserne Disziplin.

Wie eisern Barbara ihre Ziele verfolgt, bewies sie schon im letzten Jahr: Ganze acht Wochen lang zog sie ihr Programm knallhart durch – und hatte am Ende stolze zehn Kilo weniger auf den Rippen. Eine Abnehmspritze kam für sie dabei nach eigenen Angaben nicht infrage; stattdessen strich die Schauspielerin ihren Speiseplan radikal zusammen. Morgens und mittags gab es für sie jeweils nur ein Glas Wasser, einen Schafsjoghurt und ein Dinkelbrötchen. Am Abend verzichtete sie sogar komplett aufs Essen. Um ein perfektes Aussehen für die Kamera ging es ihr dabei nach eigenen Worten aber nicht in erster Linie. Barbara machte damals deutlich, dass sie mit dem Abnehmen vor allem fit bleiben wollte. Außerdem sei es ihr wichtig gewesen, sich in ihrem Körper wohlzufühlen. Die strenge Routine nahm sie dafür offenbar gerne in Kauf.

Einfach machte es sich die Schauspielerin während ihrer Diät jedoch keineswegs – besonders im Trubel des Familienalltags. Obwohl für sie selbst am Abend nichts auf den Teller kam, stand sie weiterhin am Herd und bereitete für ihre Liebsten ganz reguläre Gerichte zu. Privat ist die "Das Traumschiff"-Darstellerin mit ihrem Schauspielkollegen Albert Fortell verheiratet. Seit Mitte November stehen die beiden sogar gemeinsam auf der Bühne. Das Paar tritt bei weihnachtlichen Veranstaltungen im Schloss Orth auf. Für Albert ist das ein ganz besonderer Ort, denn dort spielte er einst in der TV-Serie "Schlosshotel Orth" den Hoteldirektor. Die Abende beginnen besinnlich und werden im Laufe der Zeit heiterer. Musikalisch begleitet werden Barbara und Albert dabei von der Saxofonistin Daniela Krammer.

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Matthias Nareyek / Getty Images Schauspielerin Barbara Wussow

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Barbara Wussow

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