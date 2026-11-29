Jamie Dornan (44) und Zoë Kravitz (37) stehen derzeit zusammen vor der Kamera und haben dabei für einen süßen Moment am Set gesorgt. Am Montag drehten die beiden Schauspieler in New York City Szenen für ihren anstehenden Film "Die Alive". In einer Drehpause wurden Jamie und Zoë zusammen mit Regisseurin Megan Park (40) am Drehort gesichtet. Ins Auge fielen aber vor allem die Kostüme der beiden: Zoë zeigte sich in einem bordeauxroten Mantel, den sie über einem grauen Oberteil trug. Dazu kombinierte sie einen grünen Rock. Jamie hingegen stand in deutlich gedeckteren Farben vor der Kamera. Der Schauspieler trug einen dunkelblauen Pullover und eine braune Hose. Viel mehr ist über das Projekt bisher nicht bekannt, denn offizielle Details zur Handlung von "Die Alive" bleiben weiterhin streng geheim.

Den einzigen Hinweis findet man in der Filmdatenbank IMDb: Dort gibt es eine Inhaltsangabe, die allerdings noch nicht offiziell bestätigt wurde. Laut dieser Beschreibung geht es um eine Frau, deren deutlich älterer Freund ein Geheimnis vor ihr hat. Sie findet heraus, dass er eine Ehefrau und Kinder hat, als diese plötzlich vor ihrer Tür stehen. Trotz der skurrilen Situation muss sie sich anschließend bei den schlagfertigen Kindern durchsetzen. Neben Jamie und Zoë sind weitere prominente Darstellerinnen mit an Bord: Riley Keough (37) und Adèle Exarchopoulos gehören ebenfalls zum Cast. Hinter der Kamera führt Megan Park Regie. Die Filmemacherin, die vor allem durch ihren Film "My Old Ass" bekannt wurde, hat auch das Drehbuch für "Die Alive" geschrieben.

Für Zoë ist der Dreh nicht das einzige aktuelle Projekt. Erst im November ist ihr neuer Film "How to Rob a Bank" in den Kinos angelaufen. Zudem befindet sich der Streifen "Otherwise Engaged" in der Vorproduktion, in dem die Schauspielerin an der Seite von Colin Firth (66) und Halle Berry (60) zu sehen sein wird. Auch ihr Costar Jamie hat mehrere neue Produktionen in Aussicht. Die Apple-TV-Serie "12 12 12" mit ihm soll noch im November 2026 an den Start gehen. Für 2027 ist zudem die Netflixserie "The Twin" angekündigt. Darüber hinaus soll der Schauspieler in "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" in die Rolle des Aragorn schlüpfen. Wie viel Jamie die Rolle des Aragorn bedeutete, hatte er bereits eine Woche zuvor deutlich gemacht. In der Sendung "Watch What Happens Live With Andy Cohen" sprach er über die Reaktion seines Vorgängers Viggo Mortensen (68).

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jamie Dornan und Zoe Kravitz

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Imago Jamie Dornan und Zoe Kravitz bei den Dreharbeiten zu "Die Alive", 2026

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