Katrina Kaif (43) steckt jede Menge Herzblut in ihre Beautymarke und verliert dabei scheinbar auch gern mal die Zeit aus den Augen. Feste Arbeitszeiten oder verlässliche Pausen gibt es für die berühmte Schauspielerin nicht. Manchmal geht es sogar am Wochenende noch um Geschäftliches. Ihr Ehemann Vicky Kaushal hat darum ein wachsames Auge auf sie und erinnert sie wiederholt daran, auch mal abzuschalten. Im Interview mit CNBC-TV18 erzählte Katrina kürzlich, dass ausgerechnet ihr Liebster über ihre Arbeitsstunden wahrhaft Buch führt: "Man kann die Stunden nicht zählen. Es gibt eine Person, die sie ständig zählt, und das ist mein Mann, der mir immer wieder sagt, ich solle mein Handy weglegen." Für sie selbst spiele die Zeit aber kaum eine Rolle: "Aber wenn man für etwas brennt, zählt man weder die Stunden noch schaut man auf die Uhr. Es gibt Tage, an denen wir selbst sonntags über die Arbeit sprechen."

Neben ihrem erfolgreichen Unternehmen muss Katrina ihre Filmkarriere und ihr Familienleben unter einen Hut bringen. Seit der Geburt ihres Sohnes im November 2025 findet sie sich in ihre neue Rolle als Mama ein. Den Anspruch, alles auf Anhieb perfekt zu meistern, hat die TV-Bekanntheit dabei jedoch nicht. Stattdessen möchte sie sich ganz bewusst Zeit und Freiraum lassen, um ein Gleichgewicht zwischen Schauspielerei, Unternehmertum, Ehe und Mutterschaft zu finden. Fühle sie sich einmal überfordert, wolle sie nachsichtig mit sich umgehen. Bei so vielen Verpflichtungen ließen sich stressige Momente und Rückschläge immerhin nicht immer vermeiden. Umso dankbarer ist sie für den Mann an ihrer Seite: "Mein Mann unterstützt mich unglaublich. Er ist die Ruhe in meiner Hysterie", schwärmte sie im Interview. Ihre Leidenschaft für die Beautymarke sieht Katrina zugleich als wichtigen Antrieb. Wer von der eigenen Arbeit wirklich überzeugt sei, könne leichter Risiken eingehen, Niederlagen aushalten und langfristige Ziele im Blick behalten.

Katrina und Vicky gaben sich bereits im Dezember 2021 romantisch das Jawort. Knapp vier Jahre später kam ihr gemeinsamer Sohn Vihaan zur Welt. Obwohl die Bollywood-Stars recht unterschiedliche Temperamente mitbringen, gehen sie als gut eingespieltes Team durch den Alltag. Selbst bei kleineren Entscheidungen stimmen sie sich miteinander ab. Vicky hatte in der Vergangenheit bereits öffentlich erzählt, dass ihn die Ehe reifer und geduldiger gemacht habe. Wie gut sich das Paar ergänzt, zeigt sich nun also auch im Umgang mit Katrinas beruflichem Ehrgeiz. Der Schauspieler steht völlig hinter den Plänen seiner Frau und unterstützt sie bei ihrem Unternehmen. Gleichzeitig achtet er darauf, dass sie sich zwischendurch die nötige Erholung gönnt und das Handy auch mal entspannt zur Seite legt.

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IMAGO / Press Trust of India Katrina Kaif und Vicky Kaushal, Juli 2024

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Imago Katrina Kaif und Vicky Kaushal in Mumbai, Juli 2024

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