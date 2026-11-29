Ein ungeliebter Hasenring sorgt bei Bares für Rares für eine große Überraschung. Christina hatte den Ring vor rund 20 Jahren anlässlich ihrer ersten Hochzeit von Eva Segoura bekommen. Die bekannte Schmuckdesignerin war die Großmutter von Christinas damaligem Ehemann. Da sie das tierische Design jedoch nicht anspricht, möchte sie das Schmuckstück in der Trödelshow loswerden. Von dem Verkauf erhofft sich Christina 1.000 Euro. Doch Experte Patrick Lessmann erkennt schnell, dass das Designerstück deutlich wertvoller ist. Der fein gearbeitete Ring besteht aus 750er-Gold und ist mit einem braunen Achat, Brillanten sowie grünen Peridoten besetzt. Patrick beziffert seinen Wert deshalb auf 2.400 bis 2.500 Euro. Diese unerwartet hohe Schätzung macht Christina nach eigener Aussage ein "bisschen sprachlos".

Im Händlerraum zeigt Wolfgang Pauritsch (54) sofort großes Interesse an dem Einzelstück, hält den Hasen zunächst jedoch für einen Frosch. Nach der Aufklärung eröffnet er die Auktion mit 1.000 Euro und erfüllt damit auf Anhieb Christinas Preisvorstellung. Walter Lehnertz (59) zieht sich zurück – er möchte nicht mitbieten. Kunsthändlerin Lisa Nüdling (46) legt letztendlich 2.000 Euro auf den Tisch und erhält den Zuschlag. Mit diesem Ergebnis ist Christina mehr als zufrieden. "Toll! Wahnsinn. [...] Es übertrifft meine Erwartungen", freut sie sich nach dem erfolgreichen Verkauf in der Sendung.

Bereits zuvor hatte ein Ring seine Verkäuferin bei "Bares für Rares" überglücklich gemacht. Gretel hatte einen auffälligen Herrenring aus 585er-Gold mitgebracht. Er stammte aus dem Nachlass ihres Schwiegervaters und hatte zuvor einem wohlhabenden Onkel aus Ostpreußen gehört. Als Horst Lichter (64) nach ihrem Wunschpreis fragte, nannte sie vorsichtige 500 Euro. Doch Heide Rezepa-Zabel widersprach sofort: "Viel zu wenig!" Die Expertin bezifferte allein den Goldankaufswert auf 1.200 Euro. Insgesamt schätzte sie das Schmuckstück auf 1.400 Euro. Auch im Händlerraum wartete eine freudige Überraschung auf die Verkäuferin. Daniel Meyer (53) erkannte das Schmuckstück als Georgsring. Susanne Steiger (44) bot zum Auftakt gleich 1.000 Euro – und damit das Doppelte von Gretels Wunschpreis. Anschließend lieferte sie sich mit Markus Wildhagen (60) ein Bieterduell. Schließlich sicherte sich Susanne den Ring für 1.600 Euro. Für Gretel bedeutete das mehr als das Dreifache ihrer ursprünglich erhofften Summe.

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ZDF/Frank Beer Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel bei "Bares für Rares"

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Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

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