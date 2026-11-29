Tom Brady (49) scheint selbst beim gemeinsamen Abendessen mit seiner Familie nicht immer abschalten zu können. Wie der ehemalige NFL-Quarterback nun im Podcast "High Performance" verriet, verfällt er auch in eigentlich entspannten Situationen schnell in seinen gewohnten Trainermodus. Darauf machte ihn kürzlich sein Sohn Benjamin (16) aufmerksam. Während eines gemeinsamen Essens sprach der Teenager seinen Vater direkt darauf an: "Dad, manchmal setzen wir uns zum Abendessen hin, und zunächst ist es einfach ein ganz lockeres Gespräch, doch plötzlich wirst du richtig ernst, Dad." Aus einer ungezwungenen Unterhaltung wird dann offenbar gelegentlich eine regelrechte Coachingeinheit. Tom nahm sich die Worte seines Sohnes zu Herzen und gestand ein, dass Benjamin mit seiner Einschätzung recht hat. "Du hast recht, Benny. Manchmal mache ich das, manchmal kommt dieser Coach in mir zum Vorschein", gab der Sportler zu.

Im Podcast erklärte Tom auch, woher sein Hang zu ernsten Lektionen kommt. Häufig greife er die Erlebnisse seiner Kinder aus dem Alltag auf, um ihnen daraus Ratschläge mit auf den Weg zu geben. Schließlich hat er seinem Sohn mehr als 30 Jahre Lebenserfahrung voraus. Gleichzeitig versuche er, sich vor Augen zu führen, wie er selbst mit 16 Jahren in vergleichbaren Situationen reagiert hätte. Als Vater sei es ihm wichtig, seinen Kindern "wirklich aufmerksam" und "ohne zu urteilen" zu begegnen. Er wolle ihre Sichtweisen verstehen und ihre Perspektiven ernst nehmen. Ganz aus der Diskussion heraushalten wolle sich der ehemalige Footballstar allerdings nicht. Schließlich liege ihm auch daran, seinen Kindern den eigenen Blick auf die Dinge näherzubringen.

Tom ist Vater von drei Kindern. Seinen ältesten Sohn John (19), genannt Jack, bekam er mit seiner früheren Partnerin Bridget Moynahan (55). Aus seiner Ehe mit Gisele Bündchen (46) stammen Benjamin und Vivian (13). Der ehemalige NFL-Star und das brasilianische Model hatten 2009 geheiratet, 2022 wurde ihre Scheidung vollzogen. Auch beruflich blickt Tom auf eine außergewöhnliche Laufbahn zurück: Mit sieben Super-Bowl-Titeln gehört er zu den erfolgreichsten Spielern in der Geschichte der NFL. 2023 beendete er seine aktive Karriere endgültig. Seine ausgeprägte Trainermentalität scheint er im Familienleben allerdings nicht ohne Weiteres ablegen zu können. Benjamins offene Worte haben ihn dennoch zum Nachdenken angeregt. Im Podcast sprach der Sportler darüber, wie er seinen Kindern in Gesprächen künftig aufmerksamer begegnen und weniger vorschnell urteilen möchte.

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Instagram / tombrady Tom Brady mit seinem Sohn Benjamin

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Getty Images Tom Brady, Ex-NFL-Profi

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