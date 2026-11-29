Wie läuft es eigentlich hinter den Kulissen von Bauer sucht Frau ab? Hofdame Hannah lüftet einige Geheimnisse rund um die Dreharbeiten. Die Versicherungskauffrau aus Hamburg, die von Biobauer Daniel ausgewählt worden war, beantwortete dabei unter anderem die Frage, wie echt die Kuppelshow tatsächlich ist. Ihre Antwort ist eindeutig: Ein Drehbuch gebe es für die Kandidaten nicht, und auch bestimmte Sätze würden ihnen nicht in den Mund gelegt. Damit weist Hannah auch Behauptungen zurück, bei "Bauer sucht Frau" sei alles inszeniert oder die Kandidaten seien lediglich auf Bekanntheit aus: "Nein, es wird nichts vorgegeben oder geskriptet", stellte sie auf Instagram klar.

Auch worum es in dem Format wirklich geht, erklärte sie: "Es geht darum, dass sich Menschen ganz authentisch kennenlernen und im besten Fall verlieben." Zwar stelle die Produktion einzelne Fragen, auf die Antworten nehme sie laut Hannah aber keinen Einfluss: "Was man sagt und wie man etwas sagt, bleibt dabei immer einem selbst überlassen." Besonders gern denkt sie an die Stunden abseits des Scheinwerferlichts zurück: "Auch außerhalb der Drehzeiten hatten wir die Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen", berichtet Hannah. Die gemeinsamen Abende seien für sie besonders wichtig gewesen, denn gerade dann habe das eigentliche Kennenlernen stattgefunden. Sobald die Kameras aus waren, sei die Stimmung "einfach viel entspannter und ungezwungener" gewesen.

Auch zwischen Hannah und Annika blieb eine Rivalität offenbar aus. "Annika und ich haben uns wirklich gut verstanden! Für mich hat sich das zu keinem Zeitpunkt wie ein Konkurrenzkampf angefühlt", erklärt Hannah auf Instagram. Beide hätten sich gegenseitig unterstützt, einander alles gegönnt und die gemeinsame Zeit nicht unnötig erschwert. Dafür sei Hannah ihrer Mitstreiterin sehr dankbar. Doch damit nicht genug: Durch die Show habe Hannah außerdem neue Freundschaften geschlossen. Besonders eng ist sie mit Johanna befreundet, die bei Mutterkuhhalter Andi nach der Liebe suchte. Hannah bezeichnet sie liebevoll als ihre "Bestie". "Ich hätte mir gewünscht, noch viel mehr von ihr im Fernsehen zu sehen, aber umso schöner ist es, dass wir auch abseits der Sendung so einen tollen Kontakt haben", schwärmte sie. Und weiter: "Wir sind füreinander da und ich bin wirklich froh, dass wir uns gefunden haben."

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RTL Hannah, Daniel und Annika, "Bauer sucht Frau", 2026

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RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"

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