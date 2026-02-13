Panne: Dick Van Dyke (100) wurde irrtümlich für tot erklärt

Eine peinliche Panne ereignete sich in der Frühstücksshow von Heart Radio: Die ehemalige Pussycat Dolls-Sängerin Ashley Roberts (44) kündigte während eines Unterhaltungsnachrichten-Updates versehentlich den Tod von Schauspieler Dick Van Dyke (100) an. Diese falsche Information sorgte bei den Moderatoren Amanda Holden (54) und Jamie Theakston sogleich für Verwirrung. Jamie unterbrach sie prompt mit den Worten: "Nicht Dick Van Dyke – komm schon." Amanda fügte hinzu: "Er lebt." Nach kurzem Innehalten stellte Ashley lachend ihre Aussage richtig: Dick sei "unglaublicherweise immer noch am Leben" und feierte kürzlich seinen 100. Geburtstag. Sie habe sich eigentlich auf den Tod von Dawson's Creek-Star James Van Der Beek (†48) bezogen, entschuldigte sie sich.

James Van Der Beek starb im Alter von 48 Jahren nach einem Kampf gegen Darmkrebs, wie in der Radioshow noch einmal klargestellt wurde. Nach seiner tragischen Diagnose teilten viele seiner ehemaligen Kollegen ihre Erinnerungen und emotionalen Abschiedsworte auf Social Media. Katie Holmes (47), die an seiner Seite in der Erfolgsserie "Dawson’s Creek" spielte, würdigte den Schauspieler mit herzlichen Worten: "James. Danke. Es war ein Privileg, mit dir zu arbeiten." Seine Frau Kimberly Van Der Beek, mit der James sechs Kinder hatte, gab via Social Media bekannt, dass die Familie angesichts der hohen Kosten seines medizinischen Kampfes gegen den Krebs finanzielle Unterstützung benötige. Sie teilte dazu einen Link zu einer Spendenkampagne.

Während der Verwechslung im Radio bleibt Dick Van Dyke erstaunlich fit für sein Alter. Die Comedy- und Schauspiellegende verdankt ihre bemerkenswerte Gesundheit und Kraft einer konstanten Routine. "Ich gehe drei Tage die Woche ins Fitnessstudio und mache Yoga-ähnliche Dehnübungen und Sit-ups", verriet er im Podcast "Where Everybody Knows Your Name". Mit dieser bewundernswerten Energie bleibt er ein Symbol für Lebensfreude und Durchhaltevermögen. Dick, der seine Karriere in den 1960er-Jahren mit Erfolgen wie "Mary Poppins" und "Chitty Chitty Bang Bang" aufbaute, lebt weiterhin ein erfülltes Leben mit seiner zweiten Ehefrau und erfreut sich großer Beliebtheit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dick Van Dyke, Theater- und Filmstar

Anzeige Anzeige

Getty Images James Van Der Beek und Katie Holmes für die Serie "Dawson's Creek", 1998

Anzeige Anzeige

Dick Van Dyke und Julie Andrews in "Mary Poppins"