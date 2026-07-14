Das macht der Cast 62 Jahre nach Klassiker "Mary Poppins"

Vor 62 Jahren, am 27. August 1964, feierte "Mary Poppins" seine Kinopremiere – und verzauberte Generationen von Zuschauern. Der Disney-Klassiker erzählt von der zauberhaften Nanny Mary Poppins, gespielt von Julie Andrews (90), die im Londoner Haushalt der Familie Banks für die Kinder Jane und Michael sorgt. An ihrer Seite: Dick Van Dyke (100) als der fröhliche Schornsteinfeger Bert. Der Film räumte fünf Oscars ab, darunter den für die beste Hauptdarstellerin – ein Karrieresprungbrett für Julie, die damit zum Weltstar wurde. Glynis Johns (†100) als Mutter Winifred Banks und David Tomlinson als strenger Vater Mr. Banks komplettierten das unvergessliche Ensemble.

Nach ihrem Triumph als Mary Poppins etablierte sich Julie als eine der größten Darstellerinnen ihrer Zeit. Bereits 1965 folgte mit "The Sound of Music" der nächste Riesenerfolg, für den sie erneut eine Oscar-Nominierung erhielt. Jüngeren Zuschauern ist sie als Königin von Genovia aus der "The Princess Diaries"-Reihe bekannt sowie als Stimme von Lady Whistledown in der Netflix-Serie Bridgerton. Queen Elizabeth II. (†96) ernannte sie im Jahr 2000 zur Dame. Auch Dick blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: Nach "Mary Poppins" folgten Filme wie "Chitty Chitty Bang Bang" und "Dick Tracy", dazu die Erfolgsserie "Diagnosis Murder". 2019 kehrte er ins Mary-Poppins-Universum zurück und spielte in "Mary Poppins Returns" an der Seite von Emily Blunt (43). Gegenüber Deadline sagte er im Mai 2024: "Ich habe immer geliebt, was ich getan habe. Wenn es sich wie Arbeit angefühlt hätte, hätte ich wahrscheinlich schon vor langer Zeit aufgehört." Im Dezember 2025 feierte Dick seinen 100. Geburtstag. Glynis, die als Mrs. Banks mit dem Song "Sister Suffragette" für einen der markantesten Momente des Films sorgte, verstarb im Januar 2024, kurz nach ihrem 100. Geburtstag. Noch anlässlich dieses runden Jubiläums hatte sie mit Humor auf ihr Alter reagiert: "Ich habe für jedes Alter sehr gut ausgesehen", sagte sie gegenüber ABC7.

Die Kinderdarsteller Karen Dotrice und Matthew Garber, die als Jane und Michael Banks die Herzen der Zuschauer gewannen, sind ebenfalls Teil der bleibenden Magie des Films. Die beiden standen schon vor "Mary Poppins" gemeinsam vor der Kamera und spielten auch danach wieder zusammen. Matthew verstarb 1977 im Alter von nur 21 Jahren, nachdem er an Hepatitis erkrankt war; posthum wurde er 2004 als Disney-Legende ausgezeichnet. Karen hingegen ist bis heute mit dem Film verbunden – sie hatte sogar einen Auftritt in "Mary Poppins Returns". Dick erinnerte sich zuletzt in einem Interview daran, wie sehr ihm die Arbeit mit den Kindern am Set bedeutet hatte: "Ich habe das Arbeiten mit Kindern geliebt. Man macht viel Quatsch und lernt sie kennen", sagte er gegenüber People.

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Imago Dick Van Dyke, Karen Dotrice, Matthew Garber und Julie Andrews in einer Szene aus "Mary Poppins" (1964)

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Imago Karen Dotrice, Glynis Johns, David Tomlinson und Matthew Garber in "Mary Poppins" (1964)

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Getty Images Bei NBCs Geburtstagsspecial für Carol Burnett: Julie Andrews in Avalon Hollywood & Bardot, Los Angeles, am 2. März 2023

Getty Images Dick Van Dyke im Juni 2024

Getty Images Glynis Johns im November 2004

Imago Karen Dotrice bei der Premiere von "Mary Poppins Returns" in Los Angeles, November 2018