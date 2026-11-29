Zwischen Windeln, Drehtagen und Reisen bleibt bei vielen Paaren die Zweisamkeit auf der Strecke – nicht so bei Viviane Geppert (35) und ihrem Ehemann. Im Gespräch mit Bunte hat die ProSieben-Moderatorin nun erzählt, wie sie und ihr Mann trotz des turbulenten Familienalltags mit Sohn Luka ihre Beziehung lebendig halten. Ihr Erfolgsrezept: eine feste Date Night, die mindestens einmal im Monat eingeplant wird. An diesen besonderen Abenden gehen die beiden gemeinsam essen, machen sich schick und nehmen sich bewusst Zeit füreinander. "Wir versuchen, zweimal im Jahr einen kleinen Trip nur zu zweit zu machen und uns mindestens einmal im Monat eine Date Night zu gönnen: schön essen gehen, uns füreinander schick machen und einfach mal wieder nur Mann und Frau sein, nicht Mama und Papa", erklärte Viviane dem Portal. Für das Paar ist diese gemeinsame Auszeit längst zu einem festen Ritual geworden. So wollen die beiden verhindern, sich zwischen Kind, Job und vielen Reisen aus den Augen zu verlieren.

Dass Viviane und ihr Mann so viel Wert auf gemeinsame Momente legen, ist dabei nichts Neues. Schon seit Beginn ihrer Beziehung spielt Zeit zu zweit für die beiden eine große Rolle. Daran wollten sie auch nach der Geburt ihres Sohnes nicht rütteln. Neben den monatlichen Verabredungen gönnen sie sich deshalb zweimal im Jahr einen kleinen Ausflug ohne Nachwuchs, um sich voll und ganz aufeinander zu konzentrieren. Mit dem aktuellen Gleichgewicht zwischen Familie, Ehe und Karriere ist die Moderatorin sehr zufrieden. Ihre Familie stehe für sie immer an erster Stelle, erzählte sie. Gleichzeitig schätzt sie es, sich beruflich weiterzuentwickeln und eigene Ambitionen zu verfolgen. Auch ihre Vorstellung von einem erfüllten Leben beschreibt Viviane klar: Gesundheit, Liebe und Zeit miteinander stehen für sie an erster Stelle. Besonders wichtig seien ihr außerdem ein starker familiärer Zusammenhalt und das Wissen, sich jederzeit aufeinander verlassen zu können.

Seit Mai 2023 ist Viviane Mutter des kleinen Luka. Die Mutterschaft habe sie insgesamt entspannter gemacht, berichtete sie. Äußerlichkeiten und kleineren Problemen schenke sie inzwischen weniger Beachtung. Die Zeit für sich selbst komme mit Kind zwar manchmal zu kurz, dennoch bemüht sich die TV-Bekanntheit, sich bewusst kleine Freiräume zu schaffen. Diese nutzt sie etwa für Sport, ihre Beautyroutine oder einfach einen ruhigen Moment zum Durchatmen. Auch der Blick auf ihren eigenen Körper hat sich durch Schwangerschaft und Geburt gewandelt. Heute empfinde sie eine größere Dankbarkeit für das, was ihr Körper geleistet hat, und könne ihn mehr wertschätzen als früher. Seit der Geburt ihres Sohnes sehe sie ihn sogar mit ganz anderen Augen und finde ihn schöner denn je. Ihre Familie sei für Viviane das größte Glück. Die Balance zwischen Muttersein, Ehe und beruflicher Erfüllung mache sie rundum glücklich.

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Getty Images Viviane Geppert bei "The Masked Singer"

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Instagram / viviane.geppert Moderatorin Viviane Geppert und ihr Sohn Luka

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