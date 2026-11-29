Iris Berben (76) hat genug von der finanziellen Ungleichbehandlung von Frauen in der Filmbranche. Im Interview mit dem Onlinemagazin Freundin äußerte die Schauspielerin nun deutliche Kritik an den Missständen hinter den Kulissen. Seit über 50 Jahren steht Iris bereits vor der Kamera. 2026 übernimmt sie Hauptrollen in den Kinofilmen "Ein fast perfekter Antrag" und "Autokraten". Dennoch beobachtet sie bei Gagen und beruflichen Möglichkeiten weiterhin erhebliche Unterschiede zwischen Schauspielerinnen und ihren männlichen Kollegen. "Über die ungleiche Bezahlung müssen wir gar nicht erst reden, auch da hat sich noch nichts zu unseren Gunsten verändert. Die Mühlen mahlen in dieser Hinsicht extrem langsam", fällt ihr ernüchterndes Fazit aus. Doch nicht nur beim Thema Bezahlung sieht die Darstellerin Handlungsbedarf. Sie fordert auch mehr Rollenangebote und Aufmerksamkeit für Frauen jenseits der 70. Schließlich werde deren Lebensrealität auf der Leinwand bislang noch viel zu selten dargestellt.

Besonders auffällig ist das Ungleichgewicht laut Iris beim Einstieg ins Berufsleben. "Schaut man auf die Zahlen, sind an den Schauspiel- und Filmschulen Männer und Frauen etwa fifty-fifty vertreten. Doch sobald es in den Beruf geht, kippt das Verhältnis wieder auf dreißig zu siebzig", erklärte sie im Gespräch mit Freundin. Zwar seien bereits Veränderungen erkennbar, von echter Gleichberechtigung sei man aber noch entfernt: "Solange wir es zum Thema machen müssen, dass wir Gleichberechtigung nicht einfach leben, sondern sie uns immer noch erkämpfen, ist der angestrebte Zustand nicht erreicht." Diesen Wandel möchte die Schauspielerin selbst noch miterleben. Sie spricht sich dafür aus, dem Publikum auch gewagtere und gelegentlich weniger populäre Geschichten zuzutrauen. Zugleich räumt sie ein, dass wirtschaftliche Interessen in der Branche ebenfalls eine Rolle spielen. Bereits vor einigen Monaten hatte Iris gegenüber der Abendzeitung bemängelt, dass Liebesgeschichten mit Frauen über 70 kaum ihren Weg auf die Leinwand finden. Schauspielerinnen wie Helen Mirren (81) und Jane Fonda (88) zeigten ihrer Ansicht nach jedoch, dass ältere Frauen facettenreiche Figuren verkörpern und damit ein großes Kinopublikum begeistern können. "Liebe, Sehnsüchte, Zärtlichkeiten, Sex – das alles hört ja im Alter nicht auf", betonte sie damals.

Abseits ihres Engagements für Veränderungen in der Filmbranche gibt Iris auch immer wieder persönliche Einblicke in ihr Leben. In einem früheren Gespräch mit Gala erzählte sie von einem ausführlichen Brief, den sie von einem Menschen aus ihrem näheren Umfeld erhalten hatte. Die darin enthaltenen Worte hätten sie überraschend stark berührt. Erst durch diese Erfahrung sei ihr bewusst geworden, dass sie im privaten Leben längst nicht so kontrolliert sei, wie sie zuvor von sich gedacht hatte. Gleichzeitig freue sie sich darüber, auch nach so vielen Jahren noch neue Seiten an sich selbst entdecken zu können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Iris Berben bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2026

Anzeige Anzeige

Imago Helen Mirren und Iris Berben, September 2026

Anzeige Anzeige