Inka Bause (58) moderiert Bauer sucht Frau bereits seit 2005. Die ersten Jahre der Kuppelshow waren für sie allerdings alles andere als leicht. Im Interview mit Auf einen Blick erinnert sich die Moderatorin jetzt an die schwierige Anfangszeit des RTL-Formats. Damals schlug der Sendung heftiger Gegenwind entgegen. Besonders getroffen hat Inka, dass sich viele abfällige Bemerkungen direkt gegen die teilnehmenden Landwirte richteten. "Früher wurde ich oft gefragt, wie das sei 'mit den Trotteln, den Verschrobenen' zu drehen", erzählt sie der Zeitschrift. Solche herablassenden Aussagen ließen die heute 58-Jährige keineswegs kalt. "Ja, es hat mich verletzt. Ich fühlte mich manchmal wie die Jeanne d'Arc der Bauern", gesteht sie gegenüber dem Magazin. Dabei verletzte sie offenbar nicht nur die Kritik an der Sendung selbst. Besonders belastete sie, dass die Menschen vor der Kamera pauschal verspottet und nicht mit dem Respekt behandelt wurden, den sie aus ihrer Sicht verdienten.

Nach eigener Aussage musste Inka die Teilnehmer immer wieder in Schutz nehmen. Dabei habe sie anderen ständig erklären müssen, welche große Bedeutung Landwirte für die Gesellschaft haben. Wegen der vielen negativen Reaktionen rechnete die Moderatorin zu Beginn nicht damit, dass sich die Show lange im Fernsehen halten würde. Doch diese Sorge war unbegründet: 2026 flimmert bereits die 22. Staffel über die Bildschirme. Seit mehr als zwei Jahrzehnten begleitet das Format also Landwirte und Landwirtinnen bei der Suche nach der großen Liebe. Unvergessen bleibt für Inka dabei einer der ersten wirklich magischen Momente: das Kennenlernen von Josef und Narumol. "Josef stand da, hat kein Wort rausgekriegt, hat kein Wort gesprochen. Narumol die ganze Zeit, wie wir sie kennen und lieben mittlerweile", erinnert sie sich gegenüber RTL. Während der eine also schwieg, übernahm die andere das Reden gleich für beide.

Obwohl Inka bei "Bauer sucht Frau" nach wie vor einen gewissen Druck verspürt, denkt sie derzeit nicht an einen Abschied von der Sendung. Dabei fühlt sie sich auch den vielen Menschen verbunden, die hinter den Kulissen an der langjährigen Kuppelshow arbeiten. Die aktuellen Zuschauerzahlen zeigen, dass das Format weiterhin erfolgreich ist. Zum Auftakt der 22. Staffel schalteten 3,12 Millionen Zuschauer ein. In der Primetime lockte an diesem Abend lediglich ein ZDF-Fernsehfilm mit 3,52 Millionen mehr Menschen vor die Bildschirme. Für den Kölner Sender zählt die Kuppelshow nach wie vor zu seinen beliebtesten und erfolgreichsten Marken. Das ist ein deutlicher Kontrast zu den Anfeindungen und Zweifeln, mit denen das Format in seiner Anfangszeit zu kämpfen hatte. Damals wollten viele noch nicht so recht an den Erfolg der Bauern und ihrer Moderatorin glauben.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Staffel 22, 2026

Anzeige Anzeige

RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige Anzeige