Wummernde Dancebeats und eine Melodie mit schwerem historischem Gepäck: Mit dieser Mischung hat Heino (87) im Netz für gewaltigen Wirbel gesorgt. Kaum hatte der Sänger seine neue Version des Liedes "Erika" hochgeladen, zog YouTube das Musikvideo auch schon wieder aus dem Verkehr und berief sich dabei auf seine Richtlinien gegen Hassrede. Auch TikTok fackelte nicht lange und löschte einen Ausschnitt des Clips vom Account des Sängers, obwohl das kurze Video dort binnen zwei Stunden bereits rund 400.000 Aufrufe eingesammelt hatte. Gedreht worden war das neue Musikvideo des Sonnenbrillenträgers inmitten blühender Heidepflanzen in der Lüneburger Heide.

Die Gründe für dieses harte Durchgreifen der Plattformen scheinen dem 87-Jährigen so gar nicht einleuchten zu wollen: "Ich kann nicht verstehen, was 'Erika' mit Hass und Gewalt zu tun haben soll. Das ist doch absurd!", erklärte Heino gegenüber Bild. Jede ideologische Nähe zum Nationalsozialismus wies er unmissverständlich von sich und betonte, seine Version sei kein Nachbau eines historischen Marschliedes, sondern ein eigenständiges neues Werk. "Ich lehne jegliche Verherrlichung des braunen Sumpfes ab und verwehre mich dagegen, Nazilieder zu singen", stellte er klar. Auch Manager Helmut Werner (42) will die Löschung nicht einfach hinnehmen und kündigte bereits rechtliche Schritte gegen YouTube an. Rein formal enthält der Liedtext tatsächlich keine Hassbotschaften, und auch die ursprüngliche Fassung von "Erika" ist weder in Deutschland noch in Österreich verboten.

Brisant bleibt das Stück dennoch durch seine Geschichte: Geschrieben wurde "Erika" im Jahr 1938 von Herms Niel, einem Komponisten aus der NS-Zeit. Zwar dreht sich der Text auf den ersten Blick nur um blühendes Heidekraut und eine Frau namens Erika, doch gilt das Stück seit dem Zweiten Weltkrieg als populäres Wehrmachtslied, das Soldaten emotional auf Kriegseinsätze einstimmen und ein traditionell-passives Bild der Frau an der "Heimatfront" zeichnen sollte. Für Heino ist es nicht der erste musikalische Drahtseilakt. Schon in den 1970er-Jahren hatte es heftige Kritik gehagelt, als er das "Deutschlandlied" mit allen drei Strophen aufnahm. Auch "Schwarzbraun ist die Haselnuss" gehört zu seinem Repertoire – ein Titel, der ebenfalls wegen seiner historischen Verbindung zur Wehrmacht immer wieder für Diskussionen rund um den Sänger sorgte.

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Imago Heino bei Aufnahmen für seine Single "Erika (Auf der Heide)" in der Lüneburger Heide, November 2026

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ActionPress / Starpix / picturedesk.com Helmut Werner und Heino beim Wiener Opernball 2024

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