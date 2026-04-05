Meryl Streep als Hauptrolle in Netflix' "The Corrections"

Meryl Streep (76) wird in der neuen Netflix-Miniserie "The Corrections" die Hauptrolle übernehmen. Die dreifache Oscar-Gewinnerin verkörpert Enid, eine Mutter, die verzweifelt versucht, ihre drei erwachsenen Kinder für ein letztes gemeinsames Weihnachtsfest zusammenzubringen. Die Serie basiert auf Jonathan Franzens preisgekröntem Roman aus dem Jahr 2001, wie das Branchenmagazin Deadline berichtet. Sie erzählt die Geschichte einer Familie aus dem Mittleren Westen, deren Kinder gegen den Wunsch ihrer Mutter rebellieren – jeder von ihnen gefangen in den eigenen Illusionen und Ambitionen, die sie eigentlich davor bewahren sollten, wie ihre Eltern zu werden. Netflix konnte sich das Projekt in einer umkämpften Bietersituation sichern.

Die Regie bei allen Folgen der limitierten Serie übernimmt Cord Jefferson, der für sein Drehbuch zu "American Fiction" mit dem Oscar ausgezeichnet wurde und für "Watchmen" einen Emmy gewann. Jonathan selbst adaptiert seinen Roman für das Fernsehen und fungiert gemeinsam mit Meryl als ausführender Produzent. Die Serie wird von Paramount Television Studios produziert, das das Projekt an Netflix verkaufte. Die Miniserie ist Teil von Netflix' prestigeträchtigem Drama-Angebot, für das der Streamer in den vergangenen Monaten aggressiv hochkarätige Projekte eingekauft hat.

Meryl kann bereits auf zwei Emmy-Gewinne für Hauptrollen in Miniserien zurückblicken: Sie wurde für "Holocaust" und "Angels In America" ausgezeichnet. Für ihre Serienrollen in "Big Little Lies" und "Only Murders In the Building" erhielt sie weitere Emmy-Nominierungen. Eine frühere Adaption von "The Corrections" war bereits vor über einem Jahrzehnt bei HBO in Entwicklung und wurde 2021 als Pilot mit einem hochkarätigen Cast produziert, darunter Chris Cooper, Dianne Wiest, Ewan McGregor (55) und Maggie Gyllenhaal (48). Das Projekt wurde damals jedoch nicht fortgesetzt.

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Getty Images Meryl Streep im Mai 2024

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Getty Images Meryl Streep, September 2024

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Getty Images Meryl Streep feiert ihren Oscar als Beste Hauptdarstellerin für "The Iron Lady" bei den Academy Awards 2012 in Hollywood