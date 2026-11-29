Bei einem Einkaufsbummel auf Zypern wurde Marlisa Rudzio (37) von ihren Gefühlen eingeholt. Gemeinsam mit einer Begleitung besuchte die Influencerin am Montag eine Filiale der Handelskette Jumbo, in der sie auf eine riesige Weihnachtsabteilung stieß. In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Realitydarstellerin zunächst überwältigt von der Fülle an festlicher Dekoration und den zahlreichen Weihnachtsartikeln. Doch während sich viele Menschen auf die bevorstehenden Feiertage freuen, ist diese Zeit für Marlisa mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden. Inmitten der weihnachtlichen Kulisse gewährte sie ihren Followern einen emotionalen Einblick in ihr Privatleben: "Seitdem meine Mama vor vier Jahren gestorben ist, hasse ich Weihnachten. Das wird bei uns irgendwie gar nicht mehr gefeiert", gestand die Influencerin. Der Verlust ihrer Mutter hat ihre Einstellung zu den Feiertagen grundlegend verändert.

Bevor Marlisa diese persönlichen Worte mit ihrer Community teilte, nahm sie ihre Follower mit auf einen ausgiebigen Rundgang durch das Geschäft. Dabei präsentierte sie die üppig geschmückten Auslagen, in denen sich neben bunten Christbaumkugeln und künstlichen Tannenbäumen auch zahlreiche Weihnachtsmannfiguren, Schneemänner, Rentiere und glitzernde Geschenkpakete tummelten. Von der riesigen Auswahl zeigte sich die Influencerin sichtlich beeindruckt, denn selbst in Deutschland sei ihr bislang kein Geschäft mit einem derart umfangreichen Angebot an Weihnachtsdekoration begegnet. Zu Beginn ihrer Instagram-Clips war von den traurigen Erinnerungen noch nichts zu spüren: Marlisa lachte ausgelassen, winkte fröhlich in die Kamera und erzählte ihrer Community, dass sie nach dem Einkaufsbummel noch etwas essen gehen wolle.

Bei ihrem Ausflug in das Einkaufszentrum hatte Marlisa offenbar gleich mehrere Begleiterinnen an ihrer Seite. Während sie in einem Clip erzählte, Lisa "im Schlepptau" zu haben, erwähnte sie in einer weiteren Sequenz auch Virginia. Zwischendurch ließ sich die Influencerin dabei filmen, wie sie einen roten Einkaufswagen durch die hell erleuchteten Gänge schob. Für den Shoppingtrip hatte sich die Realitydarstellerin in ein figurbetontes pinkfarbenes Kleid geworfen, das sie mit einer kurzen, hellblauen Jeansjacke kombinierte. Über den Verlust ihrer Mutter und die früheren Weihnachtstraditionen ihrer Familie wollte sie in ihrer Story jedoch nicht näher sprechen.

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Imago Marlisa Rudzio, Realitystar, Mai 2026

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Imago Marlisa Rudzio, Dezember 2025

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