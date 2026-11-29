Elena Uhlig (51) macht sich Gedanken darüber, wie es für sie beruflich weitergehen wird. Die Schauspielerin hat den Eindruck, dass Frauen jenseits der 50 in der Film- und Fernsehbranche immer seltener für Rollen engagiert werden. Mit inzwischen 51 Jahren betrifft sie diese Entwicklung selbst. Offen sprach sie darüber jetzt in der Sendung "Einfach Franzi" beim baden-württembergischen Privatsender Radio Regenbogen. Moderiert wird das Format von der ehemaligen Schwimmerin Franziska van Almsick (48), der Elena von ihren schwindenden Chancen vor der Kamera berichtete. Wie lange sie in ihrem Job noch gefragt sein wird, kann die Darstellerin selbst nur schwer einschätzen. "Was weiß ich, wie lange ich en vogue bin? Ich bin 51", fasste sie ihre Unsicherheit im Gespräch mit Franziska zusammen. Trotz ihrer langjährigen Arbeit in zahlreichen Produktionen kann sie demnach nicht sicher sein, ob auch künftig passende Engagements auf sie warten. Ihre Aussagen machen deutlich, dass die weitere Karriereplanung für sie mit vielen Fragezeichen verbunden ist.

Besonders frustriert zeigte sich Elena darüber, dass ihre langjährige Erfahrung in ihrem Beruf offenbar kaum ins Gewicht fällt. "Ich bin eigentlich als Frau überhaupt nicht gefragt, Franzi", erklärte sie im Radiogespräch. Um ihren Ärger zu verdeutlichen, zog sie einen Vergleich zu anderen Arbeitsfeldern: "Ich kann viel. In einem normalen Beruf wäre ich im Vorstand, und in der Schauspielerei ist es völlig egal, wie viel Erfahrung ich habe." Eine Ursache dafür, dass ältere Schauspielerinnen weniger nachgefragt werden, sieht Elena in den Geschichten, die über Frauen in ihrem Alter erzählt werden. Entsprechende Filme seien nach ihren Worten "oft problembeladen". Damit bemängelt sie nicht nur die Zahl der verfügbaren Engagements, sondern ebenso die inhaltliche Ausrichtung der angebotenen Stoffe. Viel Erfahrung bedeutet für sie folglich nicht automatisch vielfältigere oder interessantere Figuren.

Schon ein Jahr zuvor hatte Elena deutlich gemacht, wie wichtig ihr die Solidarität unter Frauen war. Im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung hatte sie erklärt: "Man braucht keinen Mann, um ein gutes Leben zu führen, aber man braucht andere Frauen." Aufgewachsen war die Schauspielerin in einem reinen Frauenhaushalt. Ihre Mutter und ihre Großmutter hatten ihr früh vermittelt, sich nicht alles gefallen zu lassen – lange bevor die #MeToo-Bewegung ins öffentliche Bewusstsein gerückt war. Doch selbst Elena hatte in manchen Situationen um Worte gerungen. "Viele Männer machen gerne so komische, chauvinistische, übergriffige Witze, die wirklich gar nicht witzig sind. Sowas habe ich mit Frauen wirklich noch nie erlebt", hatte sie erzählt. Feministische Überzeugungen und romantische Sehnsüchte waren für sie dennoch kein Widerspruch gewesen.

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