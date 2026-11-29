Prinz Harry (42) soll seinem Vater König Charles III. (78) einen heimlichen Besuch abgestattet haben. Wie The Sun berichtet, kamen die beiden am 17. Oktober auf Schloss Balmoral in Schottland zusammen. Berichten zufolge lud der britische König seinen jüngeren Sohn zu einer privaten Unterredung unter vier Augen ein. Weder Herzogin Meghan (45) noch die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) sollen Harry auf dieser Reise in die Highlands begleitet haben. Auch Königin Camilla (79) nahm an dem Treffen wohl nicht teil. Sollten sich die Berichte bestätigen, wäre es erst das vierte persönliche Treffen von Charles und Harry seit dem Tod von Königin Elizabeth II. im September 2022. Hinter dem diskreten Wiedersehen soll vor allem ein Anliegen stehen: Das zuletzt schwierige Verhältnis zwischen Vater und Sohn solle nicht noch weiter belastet werden. Stattdessen wolle man den Kontakt zueinander aufrechterhalten.

Ein Insider erklärte gegenüber The Sun, worum es bei dem Treffen ging: "Es besteht der Wunsch, ein gutes Verhältnis zu bewahren." Offiziell bestätigt ist die Zusammenkunft allerdings nicht. Die Teams des Königs und des Herzogs von Sussex wollten sich auf Nachfrage nicht zu dem angeblichen Treffen äußern. Völlig abgebrochen war der Kontakt zwischen den beiden in diesem Jahr jedoch anscheinend nicht: Medienberichten zufolge fand schon im Juli eine größere Zusammenkunft der Familie auf Charles' Anwesen Highgrove statt. Seinerzeit blieben Vater und Sohn allerdings nicht allein. Neben Camilla sollen auch Meghan sowie Archie und Lilibet anwesend gewesen sein.

Nur wenige Tage nach der mutmaßlichen Begegnung sprach Harry in einem Interview mit GQ offen über seine Hoffnung auf eine Annäherung an seine Familie. "Einige Menschen wollen nicht, dass es funktioniert. Ich will, dass es funktioniert. Bei allem anderen, was gerade auf der Welt passiert, ist das Wichtigste, sich zu versöhnen – das ist der entscheidende Punkt", betonte der Royal gegenüber dem Magazin. Zudem betonte der Herzog von Sussex, dass seine Rückkehr nach Großbritannien dem Wunsch entspringe, wieder näher bei seiner Familie zu sein. Wie aus dem Interview hervorgeht, schließt das nicht allein seinen Vater ein: Auch das angespannte Verhältnis zu seinem älteren Bruder Prinz William (44) wolle Harry demnach wieder kitten. Ob zwischen den Brüdern ebenfalls schon eine persönliche Begegnung stattgefunden hat, lassen die Berichte allerdings offen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: König Charles III. und Prinz Harry

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Europäische Parlament in Brüssel

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