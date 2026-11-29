Paris Hilton (45) überrascht mit einer kompletten Typveränderung! Während eines Familienausflugs am 25. November im australischen Sydney fehlte von ihrer markanten blonden Mähne jede Spur. Stattdessen präsentierte sich die Unternehmerin mit ungewohnt dunklem Haar, wie Fotos, die Bild vorliegen, zeigen. Dabei handelte es sich jedoch um eine Perücke, mit der Paris unentdeckt bleiben wollte. Gegenüber US Weekly hatte sie diese Verwandlung bereits zuvor als ihren Trick beschrieben, um bei Unternehmungen nicht aufzufallen. So schlenderte das It-Girl in einem legeren Outfit gemeinsam mit Ehemann Carter Reum und den dreijährigen Kindern Phoenix und London durch das historische Viertel The Rocks. Anschließend gönnte sich die Familie eine entspannte Pause im Park. Ganz ging der Plan mit der Tarnung jedoch nicht auf: Trotz dunkler Perücke und lässigen Looks erkannten einige Fans die prominente Mutter. Paris ließ sich davon aber nicht stören und nahm sich trotzdem Zeit für gemeinsame Selfies mit ihren Bewunderern.

Während Phoenix und London fröhlich über den Rasen tollten, widmete sich Paris fürsorglich ihrem Nachwuchs und streichelte ihrer Tochter unter anderem sanft über den Kopf. Auch Carter blieb stets dicht bei seiner Familie: Der Unternehmer sah im Rucksack nach den eingepackten Sachen, unterhielt sich mit seinem Sohn Phoenix und genoss innige Kuschelmomente mit seinen Liebsten. Zuvor hatte die Familie bereits beim weihnachtlichen Pop-up Ralph Lauren Holiday Experience vorbeigeschaut. Besonders London zog dabei mit ihrem Outfit die Blicke auf sich. Die Kleine trug einen rosafarbenen Trainingsanzug, eine Sonnenbrille und hatte ein pinkes Spielzeug-Klapphandy dabei. Damit erinnerte ihr Look stark an den Stil ihrer Mutter, die sich selbst als schüchternen Menschen beschreibt, in den Nullerjahren. Nach Australien gereist ist Paris eigentlich aus beruflichen Gründen: Sie ist dort auf Werbetour für ihre Kochgeschirrkollektion Be An Icon. Die Businesstermine verbindet sie nun mit wertvoller Familienzeit.

Seit 2021 gehen Paris sowie der Unternehmer und Tech-Investor Carter als Ehepaar durchs Leben, ihr Lebensmittelpunkt liegt normalerweise in Los Angeles. Im Januar 2023 erblickte ihr Sohn Phoenix das Licht der Welt, im November desselben Jahres kam schließlich Tochter London hinzu – beide wurden von Leihmüttern zur Welt gebracht. Mit diesem Familienglück ging für den Realitystar ein lang gehegter Traum in Erfüllung. "Es gab eine Zeit, in der ich von dem Leben geträumt habe, das ich jetzt führe, und manchmal muss ich mich immer noch kneifen, um zu glauben, dass das wirklich meine Realität ist", schrieb sie auf Instagram. Auch über ihre Rolle als Mutter gewährte die Blondine dort einen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Mama meiner beiden wunderschönen Kinder zu sein, unsere eigenen Familientraditionen zu schaffen und die Welt durch ihre Augen zu erleben, hat meinem Leben einen ganz neuen Sinn gegeben", erklärte Paris in einem Beitrag auf der Plattform.

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Getty Images Paris Hilton, Gucci Cruise 2027 Show am Times Square in New York

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