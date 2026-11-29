Nach ihrer eigenen Krebserkrankung tritt Prinzessin Kate (44) ein neues Amt mit tiefer persönlicher Bedeutung an: Am Freitag übernahm die Prinzessin von Wales offiziell die Schirmherrschaft für das Krebszentrum The Christie sowie die zugehörige Wohltätigkeitsorganisation Christie Charity. Auf X äußerte sich die Prinzessin selbst zu der Bekanntgabe. "Ich freue mich sehr, Schirmherrin zu werden, und darauf, die bemerkenswerten Menschen zu unterstützen, die jeden Tag einen so großen Unterschied im Leben der Patienten und ihrer Familien machen", schrieb sie und unterzeichnete die Nachricht mit dem Kürzel "C". Die Einrichtung mit Sitz in Manchester kennt die dreifache Mutter bereits: Schon im Juni hatte sie den Standort in Withington besucht. In ihrer neuen Rolle möchte Kate nun die Fachkräfte unterstützen, die Krebspatienten und ihre Angehörigen medizinisch und menschlich begleiten.

Bei ihrem Besuch im Sommer habe sie erlebt, dass die Hilfe vor Ort weit mehr umfasst als die reine Behandlung. "Während meines Besuchs beim The Christie NHS Foundation Trust habe ich aus erster Hand gesehen, wie außergewöhnliche Betreuung über die Behandlung allein hinausgeht", erklärte Kate in ihrem Beitrag auf X. Gerade in schweren Lebensphasen sei zwischenmenschlicher Rückhalt entscheidend: "Wenn Menschen mit einer schweren Krankheit konfrontiert sind, sind es oft das Mitgefühl, die Beziehungen und die Unterstützung in ihrem Umfeld, die ihnen helfen, in den schwierigsten Zeiten Hoffnung und Widerstandskraft zu bewahren." Besonders lobte die Prinzessin den ganzheitlichen Ansatz der Klinik: "The Christies Einsatz, sich neben seiner weltweit führenden klinischen Expertise um den ganzen Menschen zu kümmern, macht es zu einem außergewöhnlichen Ort." Die Einrichtung gehört zu den bedeutendsten Krebskliniken ganz Europas. Mit einem Einzugsgebiet von etwa 3,2 Millionen Einwohnern versorgt das Zentrum jährlich über 60.000 Patientinnen und Patienten. Für Betroffene sowie deren Angehörige stehen zudem kostenfreie Angebote wie offene Kunstkurse, ein Wohlfühlgarten und seelsorgerische Unterstützung bereit.

Im März 2024 hatte Kate ihre Krebserkrankung öffentlich bekannt gegeben, nachdem sie sich zwei Monate zuvor einem Eingriff am Bauch unterziehen musste. Im September 2024 gab sie schließlich den Abschluss ihrer Chemotherapie bekannt und informierte später darüber, dass sie sich in Remission befindet. Wie sehr sie diese Zeit bis heute prägt, zeigt auch die heimlich gedrehte Dokumentation "Heal", die am 30. November bei NBC Premiere feiert. "Krebs verändert einen. Er verändert den Körper, er verändert einen körperlich. Aber eine Krebsdiagnose verändert etwas noch viel, viel Tieferes in einem", sagt Kate im Trailer. Für den Film stellte sie sich im Juni der National Three Peaks Challenge: Innerhalb von 24 Stunden bestieg sie die höchsten Berge Schottlands, Englands und Wales' und sammelte damit Spenden für die Royal Marsden Cancer Charity. Auf Teilen der kräftezehrenden Tour war ihr jüngerer Bruder James Middleton (39) an ihrer Seite. Außerdem gewährt die Doku private Einblicke in ihr Familienleben mit Prinz William (44) und den Kindern George, Charlotte und Louis.

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