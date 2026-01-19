Gegen das Altern: Vanessa Williams nutzt Abnehmmedikament

Vanessa Williams überrascht mit offenen Worten über ihre Beauty- und Gesundheitsroutine – und nennt ein viel diskutiertes Medikament als Schlüssel: Die Schauspielerin und Sängerin setzt seit zwei Jahren auf Mounjaro, wie sie im Gespräch mit Hello! verriet. "Es ist ein Game-Changer", sagte Vanessa und erklärte, sie habe sich mit 60 bewusst entschieden, alles für ihr Wohlbefinden zu tun. Die "Ugly Betty"-Ikone beschreibt, wie sie nach den hormonellen Umstellungen ab Ende 40 zunehmend mit ihrem Körper kämpfte und gezielt medizinische Unterstützung suchte. Aktuell steht Vanessa im West End als Miranda Priestley in "The Devil Wears Prada" auf der Bühne und legt dabei großen Wert auf Gesundheit und Ausstrahlung.

In dem Interview zeichnet die Miss-America-Gewinnerin ein genaues Bild ihrer Reise durch die Wechseljahre. "Meine Fünfziger waren hart", sagt sie bei Hello! und erinnert sich daran, wie sich mit 51 "plötzlich" alles verändert habe – trotz gleicher Workouts und Ernährung. Das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, habe sie zum Umdenken gebracht. Neben Mounjaro nutzt Vanessa auch eine Hormonersatztherapie (HRT) und setzt auf NAD+ Injektionen, um die Zellregeneration zu unterstützen. Für den Glow im Gesicht schwört sie auf die P5-Behandlung, eine modernisierte Version des "Vampire Facials" mit Polynukleotiden und Hyaluronsäure. "Ich habe es drei Mal gemacht und sehe definitiv einen Unterschied", erklärte sie. Zudem vertraut sie seit Jahren auf ein handliches Ziip-Gerät für Straffung, Fülle und Kontur.

Abseits ihrer aktuellen Behandlungen zeigt sich Vanessa vor allem neugierig. "Wissenschaft ist erstaunlich", sagt die Broadway- und Tony-Preisträgerin gegenüber Hello! und fügt hinzu: "Was kommt als Nächstes? Her damit!" Sie betont aber auch, dass Altern auch Positives mitbringt: "Es gibt eine Leichtigkeit und Weisheit, die mit dem Alter kommt. Es ist einfach wunderbar, noch im Spiel zu sein." Privat gilt die Entertainerin als jemand, der Routinen liebt und langjährige Kontakte pflegt. Das Ziip-Gerät erhielt sie einst von Make-up-Artist Melanie Simon, mit der sie bereits zu "Desperate Housewives"-Zeiten zusammenarbeitete – ein Detail, das zeigt, wie sehr Vanessa bewährten Beziehungen vertraut und ihre Pflegegeheimnisse über die Jahre hinweg konsequent weiterführt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Williams

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Vanessa Williams

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Williams, 2019