Vanessa Williams verschwieg Missbrauch aus Sorge um Vater

Vanessa Williams hat in einem offenen Gespräch erzählt, warum sie über Jahrzehnte schwieg: Mit zehn Jahren wurde sie im Urlaub in Kalifornien von einer 18-Jährigen sexuell missbraucht – doch zurück zu Hause erfuhr sie, dass der jüngere Bruder ihres Vaters gestorben war. Der Schock in der Familie war riesig, ihr Vater am Boden zerstört. "Ich habe es begraben", sagt die Schauspielerin heute. Im Podcast "Great Company" von Jamie Laing erklärt Vanessa, dass sie ihren Vater nicht zusätzlich belasten konnte und erst nach seinem Tod über das Erlebte sprach. Ihre Worte geben einen seltenen, persönlichen Einblick in die Folgen eines Traumas, das sie lange allein tragen musste.

Bereits in ihren Memoiren "You Have No Idea", die sie 2012 mit ihrer Mutter Helen schrieb, hatte Vanessa den Vorfall erstmals beschrieben. Nun schildert sie, wie das Geschehen sie als Kind überforderte: Es habe sich "gut" angefühlt und doch absolut falsch, etwas, das "nicht hätte passieren dürfen". Erst im College habe sie die Tragweite wirklich erfasst. Die Erfahrung habe ihr Unschuld genommen, sie früh sexualisiert und eine Scham ausgelöst, die sie bis ins Erwachsenenleben begleitete. "Es macht dich neugieriger und promiskuitiver in einem Alter, in dem es nicht sein sollte", sagt die "Desperate Housewives"-Darstellerin in dem Podcast weiter. Gleichzeitig erinnert Vanessa daran, dass viele ihrer Generation Ähnliches durchgemacht hätten und darüber schwiegen.

Auch andere Prüfungen prägten ihre Jugendjahre: Als Vanessa 1983 mit 20 Jahren als erste Schwarze Miss America Geschichte schrieb, erreichten ihre Familie Todesdrohungen und Hassbriefe. "Meine Eltern hatten eine Box, in die sie die Drohungen legten", erzählte sie Jamie Laing. Der Geheimdienst verfolgte Hinweise, bei Auftritten wurden Sicherheitsmaßnahmen verschärft – vieles hielten die Eltern von ihrer Tochter fern. Später musste Vanessa ihre Krone nach der Veröffentlichung privater Nacktaufnahmen abgeben, sprach Jahre danach im Rückblick von "Verrat" und dankte zugleich ihren Eltern und ihrer Community für Rückhalt. Privat zeigt sich die Sängerin heute gern als Familienmensch, der seine Wurzeln betont und auch persönliche Erfahrungen mit der Community teilt – ein Band, das ihr in den schwersten Momenten Halt gab.

Getty Images Vanessa Williams, 2023

Getty Images Schauspielerin Vanessa Williams

Getty Images Vanessa Williams, 2019

