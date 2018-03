Ach ja, was hat sie doch im Dschungel Camp wegen ihres Rückens geheult… Heute sieht man sie am Kölner Flughafen, wie sie vor etlichen Fotografen noch schnell in eine Apotheke zischt um sich neue rezeptfreie (!) Schmerztabletten zu holen.

Klar, bei solchen High Heels die sie trägt, braucht sie sich nicht über einen angeblich kaputten Rücken zu beschweren. Und so wie sie rumstöckelt sieht bei ihr noch alles ganz gesund aus. Nein, wie viel Wahrheit in ihren Erzählungen doch immer steckt! Hoffentlich bekommt die bald mal kurze Beine davon!

