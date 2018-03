Weihnachten rückt immer näher und auch die Promis kommen so richtig in Laune. So auch "2 Broke Girls"-Star Beth Behrs (30). Doch im Gegensatz zu ihren Kollegen postet Beth keine Plätzchen- oder Weihnachtsbaumpics, sondern überrascht mit einem gruseligen Xmas-Gruß an ihre Fans.

Mit aufgeschlitzter Kehle trällert die berühmte Blondine drauf los und sorgt so für einen schaurigen Auftritt. Denn nicht nur ihr Hals hat eine riesige Wunde, auch ihre Haut ist blau und adrig – ein richtiger Weihnachtszombie! Was wohl ihr Verlobter Michael Gladis zu diesem verrückten Make-up sagt? So hat er sich die vorweihnachtliche Zeit mit seiner Beth sicher nicht vorgestellt.

Erst vor wenigen Monaten haben die beiden Turteltauben nach langjähriger Beziehung ihre Verlobung bekannt gegeben. Die Schauspielerin schrieb dazu stolz: "Ich habe Ja gesagt. Sechs Jahre sind vorbei, das Leben haben wir noch vor uns." Die gruselige Gesangsperformance von Beth könnt ihr euch in unserem Clip noch einmal genauer ansehen.

SPL1377775_044 Beth Behrs und Marnie the dog auf dem Red Carpet des ASPCA Events in Bel-Air

ActionPress/EVERETT COLLECTION, INC. Kat Dennings und Beth Behrs in "2 Broke Girls"

Getty Images Michael Gladis und Beth Behrs auf dem roten Teppich in New York



