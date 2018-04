Über sechs Staffeln verfolgte das Fernsehpublikum gespannt das Leben der beiden miteinander befreundeten Kellnerinnen Max (Kat Dennings, 31) und Caroline (Beth Behrs, 32). Seit letztem Jahr ist Schluss mit der beliebten Sitcom 2 Broke Girls – die Serie wurde abgesetzt. Privat läuft es bei einer der beiden Hauptdarstellerin dafür umso besser. Vorigen Sommer verkündete Beth ihre Verlobung mit ihrem Langzeitfreund Michael Gladis (40). Die Hochzeit rückt immer. Am Wochenende feierte die hübsche Blondine schließlich ihren Junggesellinnenabschied und ließ ihre Fans daran teilhaben.

Von Geldsorgen im wahren Leben keine Spur! Denn an ihrem JGA ließ es die 32-Jährige ordentlich krachen. Mit ihren Followern teilte die ehemalige Seriendarstellerin Impressionen von dem durchaus gelungenen Tag, den sie gemeinsam mit Freundinnen, gutem Essen und dem ein oder anderen Gläschen Sekt zu Hause verbracht zu haben scheint. Die Fotoreihe auf Instagram verrät: Beth hatte jede Menge Spaß. Deko, Süßigkeiten und die passende Frisur durften an so einem Tag natürlich nicht fehlen, wie sie mit einem stylishen Flechtzopf eindrucksvoll unter Beweis stellte. Den Post kommentierte Beth folgendermaßen: "Ich habe heute so viel Liebe erfahren. Vielen Dank für diesen wunderschönen und besonderen Tag!" Wann genau die Schauspielerin vor den Altar tritt, hat sie nicht verraten. Lange dürfte es jedenfalls nicht mehr dauern.

Sechs Jahre lang waren Michael und sie ein Paar, bevor er der Schönheit völlig unerwartet einen romantischen Antrag machte. Über den Dächern des hell erleuchteten New Yorks bei Nacht hielt er um ihre Hand an. Nach ihren "Ja" folgte eine fette Sause, die darauf schließen lässt, dass die der Hochzeitstag ähnlich exzessiv ablaufen wird.

Beth Behrs Junggesellinnenabschied von Beth Behrs

Anzeige

Beth Behrs Beth Behrs JGA-Frisur

Anzeige

Jason Merritt/Getty Images Michael Gladis und Beth Behrs, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de