Überraschender Familienzuwachs bei Beth Behrs (36)! Die 2 Broke Girls-Darstellerin hält ihr Privatleben gerne aus der Öffentlichkeit raus. Mit ihrer Verlobung ließ sie bereits 2016 die große Beziehungsbombe platzen. Auch die Neuigkeit ihrer Schwangerschaft behielten sie und ihr Ehemann Michael Gladis (44) bis zum Schluss für sich. Denn nun überraschte die Schauspielerin ihre Fans im Netz – Beth ist zum ersten Mal Mama geworden!

"Willkommen auf der Welt Emma George Gladis. Unsere Herzen sind so voll. Wir sind überglücklich", schrieb die frischgebackene Mutter auf ihrem Instagram-Profi. Die Neu-Mami fügte der Nachricht noch ein Baby-Emoji hinzu. Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem zwei Hände ineinander liegen und das kleine Händchen ihrer Tochter festhalten. Bei den unerwarteten Babynews ist es kaum verwunderlich, dass die Fans der 36-Jährigen völlig aus dem Häuschen sind.

Unter anderem gratulieren Beth ihre Schauspielkolleginnen Nikki Reed (34) und Kristin Davis (57). Die Sex and the City-Darstellerin kommentierte: "Fantastische und unglaubliche Neuigkeiten! Ihr beide werdet wunderbare Eltern sein! Ich freue mich so für euch" und ergänzte ihre Glückwünsche mit einem roten Herz. "Warte, ich habe etwas verpasst. Wie auch immer, herzlichen Glückwunsch", freute sich ein überraschter User über den Nachwuchs der Blondine.

Instagram / bethbehrs Beth Behrs Baby

Getty Images Beth Behrs und Michael Gladis im November 2018

Getty Images Beth Behrs und Michael Gladis im Oktober 2016

