Immer noch Chaos im Hause Lombardi! Die letzten Wochen waren für Sarah (24) und Pietro (24) sicherlich eine wahre Achterbahn der Gefühle. Nachdem Affärenbilder von Sarah auftauchten, zog Pietro die Reißleine und beendete die Beziehung. Aus dem einstigen DSDS-Traumpaar sind inzwischen zwei entfremdete Partner geworden, Pietro möchte nicht einmal mehr mit Sarah vor die Kamera. Und das getrennte Paar wünscht sich immer wieder vor allem eines: Ruhe! Es gibt allerdings drei ganz bestimmte Gründe, weshalb das so schnell wohl nichts werden wird.

Der erste Grund: Die Fotos, die für das Liebes-Aus sorgten, sind noch immer sehr präsent. Sogar für die Trennungsshow im TV werden die intimen Schnappschüsse benutzt, immer wieder eingeblendet. Warum lässt Sarah das zu? Auch im Internet sind die Bilder inzwischen überall zu finden. Keine Frage: Inzwischen hat wohl jeder die Fremdgehfotos gesehen. Auch der zweite Grund wiegt schwer: Wie konnte das privat gefilmte Streitvideo von Sarah und Pietro an die Öffentlichkeit gelangen? Der Sänger rastet darin aus, droht Sarah und beschimpft sie. Dass es überhaupt seinen Weg ins Internet gefunden hat, war sicherlich vermeidbar.

Der dritte Grund macht die Fans besonders wütend: Warum wird die Trennungsshow so in die Länge gezogen? Nächste Woche soll schon der dritte Teil laufen. Solange das Thema immer wieder präsent im Fernsehen gezeigt wird, kann auch keine Ruhe einkehren. Es scheint, als wären Pietro und Sarah momentan also nicht unbedingt auf dem richtigen Weg zu mehr Privatsphäre.

gbrci / Future Image / ActionPress Sarah Lombardi bei der Aufzeichnung der NDR-Talkshow "Bettina und Bommes" in Hannover

Coldrey, James / ActionPress Pietro Lombardi bei der Gala für Ein Herz für Kinder 2016 in Berlin

Facebook / Sarah Lombardi Pietro, Alessio und Sarah Lombardi

Glaubt ihr, dass Sarah & Pietro wirklich Ruhe wollen? 580 Stimmen 430 Nein, sie verhalten sich wirklich nicht dementsprechend! 150 Ja, aber sie sind einfach noch zu jung, um richtig zu handeln!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de