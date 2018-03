Sylvie Meis (38) im Geschenkerausch! Am Dienstag feierte die schöne Moderatorin im Hamburger Restaurant "Tarantella" eine Nikolaus-Sause der Superlative. Und die Gästeliste hatte es in sich, genau wie auch die Goodie Bags, die als riesige Weihnachtspakete daher kamen.

Neunzig Freunde feierten mit der 38-Jährigen ihren Erfolg als Geschäftsfrau. Das ließ sich Sophia Thomalla (27) nicht entgehen, genauso wenig wie Sylvies BFF André Borchers (29), Jorge Gonzalez (49) und Cathy Hummels (28), die extra aus München anreiste. Noch weiter hatte es Lilly Becker (40), die aus London rüber gejettet kam. Und der lange Weg lohnte sich für die Gäste, denn Sylvie hatte die Spendierhosen an.

"Weil es Nikolaus ist, normalerweise darf man das in Schuhe tun, aber wir haben so viele Geschenke, das hat gar nicht gepasst. Deshalb ist alles wie ein echtes Weihnachtsgeschenk oder eben Nikolausgeschenk verpackt", erklärt sie freudig. In den hübschen Paketen befanden sich neben einem Fläschchen Champagner, ein Beauty-Roller, Schmuck, ein Strumpfband Marke Sylvie-Eigenkreation und vieles mehr...

Facebook / Sylvie Meis Sylvie Meis vor ihrer Nikolaus-Party

Facebook / Sophia Thomalla Sylvie Meis und Sophia Thomalla

Instagram/1missmeis Sylvie Meis und Andre Borchers



