Trennung als ausgefuchster PR-Gag? Let's Dance-Traumpaar Oana Nechiti (28) und Erich Klann (29) kennen die Lombardis seit Sarahs (24) Teilnahme an der RTL-Tanzshow sehr gut. Dennoch kam die öffentliche Schlammschlacht für die Freunde des DSDS-Paares total überraschend. Für Oana Grund genug zu fragen: Ist das alles nur eine Masche?

"Das erlebt man öfters, dass in den Medien irgendein Skandal kommt, bevor irgendjemand ein Album herausbringt oder so was. Ich dachte, es handelt sich bestimmt um irgendwie so was", erzählt die 28-Jährige im Interview mit Promiflash sichtlich schockiert. Denn die Profitänzerin und ihr Ehemann Erich haben Sarah und Pietro (24) als glückliche, junge Familie kennengelernt.

"Eigentlich waren wir zum Familientreffen verabredet", so Oana weiter. Das wird wohl nicht mehr stattfinden. Denn vor allem Pietro betont immer wieder, dass für ihn keine Versöhnung mit Sarah infrage kommt. Ob die Let's Dance-Kollegen Oana und Erich noch Hoffnung für die Lombardis haben, seht ihr in unserem Video!

Facebook/Oana Andreea Nechiti "Let's Dance"-Star Oana Nechiti

Getty Images Pietro und Sarah Lombardi bei der "Movie Meets Media" 2014

Sascha Steinbach/Getty Images Pietro Lombardi

Glaubt ihr, dass die Lombardi-Trennung nur ein PR-Gag ist? 1181 Stimmen 628 Nein, das ist absurd! 553 Ja, auf jeden Fall. Damit machen sie jetzt richtig viel Geld...



