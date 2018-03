Angelina Heger (24) strahlt wieder bis über beide Ohren. Das It-Girl besuchte am Donnerstag ein Event in Berlin – der erste Auftritt nach Bekanntwerden der Trennung von Ex-Bachelor Leonard Freier (31) – und sie konnte wieder lachen. Doch die Beauty sah verändert aus. Im Promiflash-Interview verriet sie, dass sie einige Kilos verloren hat.

"Ich habe abgenommen ja, fünf Kilo habe ich abgenommen", gestand sie beim Event "Emma in Concert" in Berlin. Es war Angelinas erster öffentlicher Auftritt nach dem plötzlichen Liebes-Aus von ihr und Leonard Freier. Ablenkung fand die Beauty offenbar beim Sport. Ihre Fans waren bereits in heller Aufregung, als Angelina in den vergangenen Tagen zahlreiche Fotos postete, auf denen sie verdächtig dünn aussah. "Ich mache mich da nicht verrückt, es wird schon alles wieder da hinkommen, wo es hin soll", erklärte sie.

Doch die 24-Jährige versucht ihre Anhänger zudem mit folgender Erklärung zu beruhigen: "Da braucht sich auch wirklich keiner Sorgen machen. Klar, wenn wir morgens alle aufstehen, ist der Bauch nun mal flacher. Aber wenn ich dann mein Croissant zum Frühstück gegessen habe, dann ist der auch nicht mehr so dünn wie morgens, als ich das Foto gemacht habe. [...] Mir geht es gut, ich mache viel Sport und esse auch viel. Mir geht’s gut!" Dann können ihre Fans jetzt mit Sicherheit wieder aufatmen.

WENN Angelina Heger und Leonard Freier

Facebook / Angelina Heger Angelina Heger, TV-Star

Facebook / Angelina Heger Angelina Heger im Gym



