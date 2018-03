Bunt, bunter, Sarah Nowak (25)! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin befindet sich offenbar gerade in einem richtigen Haarfarben-Rausch und probiert die buntesten Töne auf ihrem Kopf aus. Ihre neueste Variation: Der pink-blau gesträhnte Regenbogen-Look, den sie jetzt mit neuen Videos präsentiert hat.

Vom Flughafen aus veröffentlichte die 25-jährige Beauty, die für ihre blonde Mähne bekannt ist, einige Aufnahmen auf Snapchat und überraschte ihre Follower dabei mit ihrer neuen Haarpracht. "Ich habe pinke Haare mit blau und Zöpfchen. Ihr habt ja gestern schon gesehen, ich hatte blaue Haare. Das ging ultra leicht rauszuwaschen, aber ich will das jetzt schon gar nicht mehr rauswaschen, das ist so schön", schwärmte Sarah in einem der Clips.

Als YouTuberin gehört die Abwechslung auf dem Kopf aber eigentlich dazu. Das beste Beispiel für ständig wechselnde Kolorierungen: Bibi Heinickes (23) Kanal. Die Netz-Berühmtheit hat bislang kaum eine Farbe ausgelassen und wechselt ständig ihren Look. Ob Sarah sich ihre Experimentierfreudigkeit wohl bei ihr abgeschaut hat?

Facebook / Sarah Nowak Sarah Nowak

Instagram / sarahnowak Sarah Nowak, Playmate des Jahres 2015

Instagram / bibisbeautypalace; YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Heinicke, deutscher YouTube-Star



